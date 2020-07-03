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Жители Новосибирска выберут место для стелы города трудовой доблести
Власти Новосибирска пока не определились, где установить стелу города трудовой доблести, и предлагают жителям города высказаться на эту тему. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:27
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россия, анатолий локоть, владимир путин, новосибирск, иркутск, новокузнецк, общество

Жители Новосибирска выберут место для стелы города трудовой доблести

09:27 03.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на новые дома жилого комплекса в Новосибирске
Вид на новые дома жилого комплекса в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Вид на новые дома жилого комплекса в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 3 июл – РИА Новости. Власти Новосибирска пока не определились, где установить стелу города трудовой доблести, и предлагают жителям города высказаться на эту тему.
В минувший четверг президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" 20 российским городам, в том числе пяти сибирским – Новосибирску, Новокузнецку, Томску, Омску и Иркутску.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Вчера, 18:56
Мэр поздравил Новосибирск с получением звания Город трудовой доблести
"Безусловно, стела в Новосибирске будет установлена, но где – мнение еще не устоялось… Важно, чтобы это место было знаковым, заметным и было видно в том числе гостям города. Пока решения нет, выбор за вами", - сказал журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Градоначальник отметил, что считает решение о присвоении звания городу закономерным, данью памяти труженикам тыла. Он приравнял это событие к получению Новосибирском в 1970-х годах Ордена имени В.И. Ленина. По его словам, каких-либо официальных опросов или голосований по выбору места для новой стелы проводить не планируется.
"Я просто предлагаю новосибирцам высказаться. Безусловно, хотелось бы принять решение с учетом мнения новосибирцев. Если такие предложения будут, мы их рассмотрим", - заявил Локоть.
Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
В городах, удостоенных почетного звания, установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента, а 1 мая, 9 мая и в день города будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
09:13
Володин прокомментировал присвоение званий "Город трудовой доблести"
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РоссияАнатолий ЛокотьВладимир ПутинНовосибирскИркутскНовокузнецкОбщество
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