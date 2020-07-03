Жители Новосибирска выберут место для стелы города трудовой доблести

НОВОСИБИРСК, 3 июл – РИА Новости. Власти Власти Новосибирска пока не определились, где установить стелу города трудовой доблести, и предлагают жителям города высказаться на эту тему.

"Безусловно, стела в Новосибирске будет установлена, но где – мнение еще не устоялось… Важно, чтобы это место было знаковым, заметным и было видно в том числе гостям города. Пока решения нет, выбор за вами", - сказал журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Градоначальник отметил, что считает решение о присвоении звания городу закономерным, данью памяти труженикам тыла. Он приравнял это событие к получению Новосибирском в 1970-х годах Ордена имени В.И. Ленина. По его словам, каких-либо официальных опросов или голосований по выбору места для новой стелы проводить не планируется.

"Я просто предлагаю новосибирцам высказаться. Безусловно, хотелось бы принять решение с учетом мнения новосибирцев. Если такие предложения будут, мы их рассмотрим", - заявил Локоть.

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.