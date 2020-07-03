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ФАС возбудила дело против "дочки" Procter&Gamble из-за капсул для стирки
Федеральная антимопольная служба (ФАС) возбудила дело против "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторской Компании" за разницу в качестве капсул для стирки, которые... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:16
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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60
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

ФАС возбудила дело против "дочки" Procter&Gamble из-за капсул для стирки

09:26 03.07.2020 (обновлено: 12:16 03.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Здание ФАС России. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Федеральная антимопольная служба (ФАС) возбудила дело против "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторской Компании" за разницу в качестве капсул для стирки, которые реализуются в России и в Евросоюзе, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Андрей Кашеваров.
В начале декабря ФАС по результатам совместных с Роспотребнадзором исследований установила, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом.
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Антимонопольное ведомство выдало производителям этих товаров предупреждения, они должны были быть исполнены в течение 30 дней с момента получения, однако ФАС неоднократно продлевала сроки их исполнения.
В конце 2019 года Кашеваров отмечал, что в случае неисполнения предупреждения против компаний возбудят дела о защите конкуренции, которые предполагают штраф до 500 тысяч рублей.
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"Напомню, что общество импортирует на территорию Российской Федерации стиральные капсулы бренда Ariel, отличающиеся по качественным показателям и условиям использования от продукции, реализуемой в ЕС, без нанесения соответствующей маркировки на продукцию бренда", — уточнил Кашеваров.
При этом он отметил, что служба продлила срок исполнения предупреждения для производителя Persil до конца июля, а для производителя стирального порошка Ariel — до 9 июля.
"Срок исполнения предупреждений ООО "Проктер энд Гэмбл — Новомосковск" — 9 июля 2020 года, ООО "Хенкель Рус" — 31 июля 2020 года", — заключил замглавы ФАС.
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РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
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