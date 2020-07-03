ФАС возбудила дело против "дочки" Procter&Gamble из-за капсул для стирки

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Федеральная антимопольная служба ( Федеральная антимопольная служба ( ФАС ) возбудила дело против "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторской Компании" за разницу в качестве капсул для стирки, которые реализуются в России и в Евросоюзе, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Андрей Кашеваров.

В начале декабря ФАС по результатам совместных с Роспотребнадзором исследований установила, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом.

Антимонопольное ведомство выдало производителям этих товаров предупреждения, они должны были быть исполнены в течение 30 дней с момента получения, однако ФАС неоднократно продлевала сроки их исполнения.

В конце 2019 года Кашеваров отмечал, что в случае неисполнения предупреждения против компаний возбудят дела о защите конкуренции, которые предполагают штраф до 500 тысяч рублей.

"Напомню, что общество импортирует на территорию Российской Федерации стиральные капсулы бренда Ariel, отличающиеся по качественным показателям и условиям использования от продукции, реализуемой в ЕС, без нанесения соответствующей маркировки на продукцию бренда", — уточнил Кашеваров.

При этом он отметил, что служба продлила срок исполнения предупреждения для производителя Persil до конца июля, а для производителя стирального порошка Ariel — до 9 июля.