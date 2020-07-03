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В московском центре "Вороновское" лечатся более 120 человек с COVID-19
Более 120 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:25
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сергей переходов (врач)
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В московском центре "Вороновское" лечатся более 120 человек с COVID-19

09:25 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 120 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 3 июля состоит на лечении 126 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 125, подтверждённых с COVID – 126, с кислородной поддержкой – 89, на ИВЛ – 2. Вчера умерли двое мужчин (одинаковый возраст – 49 лет) с положительным COVID", - написал он в Facebook.
Он добавил, что за сутки поступили 14 пациентов, выписались 17 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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