СК завел дело из-за нецелевой траты при ремонте института МВД

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за халатности и нецелевого расходования 46 миллионов рублей при ремонте института повышения квалификации сотрудников МВД в подмосковном Домодедово, сообщила представитель областного главка Следователи возбудили уголовное дело из-за халатности и нецелевого расходования 46 миллионов рублей при ремонте института повышения квалификации сотрудников МВД в подмосковном Домодедово, сообщила представитель областного главка СК России Ольга Врадий

"Возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств (п. "б" ч.2 ст. 285.1 УК РФ) и халатности должностных лиц федерального государственного учреждения дополнительного образования "Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России" (ч.1.1. ст. 293 УК РФ)", - сказала она журналистам.

По данным следствия, в 2018 году учреждению выделили деньги на капремонт объектов института в Домодедово. Работы не были завершены в установленный срок, при этом 46 миллионов рублей "были потрачены на не предусмотренные контрактом нужды".

"Также должностные лица не осуществляли должный контроль за исполнением условий и сроков контракта, который не был своевременно расторгнут, не были возмещены в доход государству денежные средства, подлежащие удержанию в виде штрафных санкций, что повлекло причинение ущерба на сумму более 10 миллионов рублей", - отметила Врадий.