https://ria.ru/20200703/1573828083.html
СК завел дело из-за нецелевой траты при ремонте института МВД
Следователи возбудили уголовное дело из-за халатности и нецелевого расходования 46 миллионов рублей при ремонте института повышения квалификации сотрудников МВД РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:21
2020-07-03T09:21
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://ria.ru/20200527/1572089865.html
1
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:1124:843_1400x0_80_0_0_f88b1ebb55811caebac29b23027097e1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:844:843_1400x0_80_0_0_2618f3325284d5517b5ea629bed77dee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело из-за халатности и нецелевого расходования 46 миллионов рублей при ремонте института повышения квалификации сотрудников МВД в подмосковном Домодедово, сообщила представитель областного главка СК
России Ольга Врадий
.
"Возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств (п. "б" ч.2 ст. 285.1 УК РФ) и халатности должностных лиц федерального государственного учреждения дополнительного образования "Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России" (ч.1.1. ст. 293 УК РФ)", - сказала она журналистам.
По данным следствия, в 2018 году учреждению выделили деньги на капремонт объектов института в Домодедово. Работы не были завершены в установленный срок, при этом 46 миллионов рублей "были потрачены на не предусмотренные контрактом нужды".
"Также должностные лица не осуществляли должный контроль за исполнением условий и сроков контракта, который не был своевременно расторгнут, не были возмещены в доход государству денежные средства, подлежащие удержанию в виде штрафных санкций, что повлекло причинение ущерба на сумму более 10 миллионов рублей", - отметила Врадий.
Следователи провели обыски и осмотрели все объекты, где должны были делать ремонт. Сейчас они устанавливают лиц, причастных к преступлению.