Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573828083.html
СК завел дело из-за нецелевой траты при ремонте института МВД
Следователи возбудили уголовное дело из-за халатности и нецелевого расходования 46 миллионов рублей при ремонте института повышения квалификации сотрудников МВД РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:21
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://ria.ru/20200527/1572089865.html
1
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:1124:843_1400x0_80_0_0_f88b1ebb55811caebac29b23027097e1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:844:843_1400x0_80_0_0_2618f3325284d5517b5ea629bed77dee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия

СК завел дело из-за нецелевой траты при ремонте института МВД

09:21 03.07.2020
594
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за халатности и нецелевого расходования 46 миллионов рублей при ремонте института повышения квалификации сотрудников МВД в подмосковном Домодедово, сообщила представитель областного главка СК России Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств (п. "б" ч.2 ст. 285.1 УК РФ) и халатности должностных лиц федерального государственного учреждения дополнительного образования "Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России" (ч.1.1. ст. 293 УК РФ)", - сказала она журналистам.
По данным следствия, в 2018 году учреждению выделили деньги на капремонт объектов института в Домодедово. Работы не были завершены в установленный срок, при этом 46 миллионов рублей "были потрачены на не предусмотренные контрактом нужды".
"Также должностные лица не осуществляли должный контроль за исполнением условий и сроков контракта, который не был своевременно расторгнут, не были возмещены в доход государству денежные средства, подлежащие удержанию в виде штрафных санкций, что повлекло причинение ущерба на сумму более 10 миллионов рублей", - отметила Врадий.
Следователи провели обыски и осмотрели все объекты, где должны были делать ремонт. Сейчас они устанавливают лиц, причастных к преступлению.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
27 мая, 23:11РИА Наука
Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
240000
Обсудить 1
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
Рекомендуем
Чилийский археолог Анхела Хериа
В Чили умерла мать Мишель Бачелет Анхела Хериа
Йон фон Течнер
"Удаленка" не может быть постоянным решением, считает основатель Vivaldi
Здание ФАС России
ФАС возбудила дело против "дочки" Procter&Gamble из-за капсул для стирки
Врачи
В московском центре "Вороновское" лечатся более 120 человек с COVID-19
Певица Надежда Бабкина
Бабкина рассказала о странном явлении, увиденном при выходе из комы
Врач обходит пациентов в реанимации
Немецкий вирусолог пояснил, почему второй волны COVID-19 не будет
Девушка за компьютером
Роскачество рассказало, как уберечь ноутбук от перегрева в жару
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин прокомментировал присвоение званий "Город трудовой доблести"
Денежные купюры России
Ученые выявили влияние роста зарплат в регионах на миграцию на Север
Вид на новые дома жилого комплекса в Новосибирске
Жители Новосибирска выберут место для стелы города трудовой доблести
Вентиль
В Самарской области проводят проверку после повреждения газопровода
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Кремле прокомментировали итоги голосования по Конституции в НАО
Девушка закрывает руками лицо
Названы причины возникновения мигрени
Океанская многоцелевая система Посейдон
В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон"
Стела на въезде в Горловку
ДНР обвинила ВСУ в обстреле водопровода в Горловке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:27Песков оценил ситуацию с оставшимися в России гражданами СНГ
12:26Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма
12:25Памфилова прокомментировала возможные досрочные выборы в Госдуму
12:24Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
12:23Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ
12:22Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия
12:22Полиция Москвы отсудила восемь миллионов рублей у организаторов акций
12:21Песков назвал приоритет работы Путина
12:20Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
12:17Правительство продолжает работу над планом по восстановлению экономики
12:16Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1828
12:15Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
12:15В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности
12:15Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
12:13Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
12:12Число умерших пациентов с COVID-19 в Польше превысило 1,5 тысячи
12:07Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
12:07В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий
12:07Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
12:06Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе
Лента новостейМолния