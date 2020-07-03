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Роскачество рассказало, как уберечь ноутбук от перегрева в жару
Жаркая погода чревата перегревом для электронных устройств, неисправность которых, особенно ноутбука, доставит владельцу серьезные неприятности, поэтому надо... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:41
роскачество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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роскачество, общество

Роскачество рассказало, как уберечь ноутбук от перегрева в жару

09:18 03.07.2020 (обновлено: 11:41 03.07.2020)
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CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером
CC0 / /
Девушка за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Жаркая погода чревата перегревом для электронных устройств, неисправность которых, особенно ноутбука, доставит владельцу серьезные неприятности, поэтому надо следить за их состоянием и правильно эксплуатировать, говорится в материалах Роскачества.
"В жаркую погоду перегреву подвергаются не только неисправные ноутбуки, но и корректно работающие. Если при температуре 20 градусов ноутбук нагревается до 40, то при 30 градусах — до 50. Сгореть даже от сильной жары устройство, конечно, не может (разве что может взорваться неисправный аккумулятор)", — говорится в сообщении.
Сигналы того, что ноутбук плохо переносит жару, — постоянный шум из корпуса, ощутимо высокая температура, падение частоты кадров, зависание и долгий отклик на команды. Кроме того, должна насторожить медленная зарядка и быстрая разрядка батареи, отсутствие шума вентилятора при нагреве. Последняя стадия перегрева — внезапное экстренное выключение, указывают эксперты.
Центр цифровой экспертизы Роскачества рекомендует не запускать ресурсоемкие процессы в жару и в процессе зарядки, выключать ноутбук, а не переводить в "спящий режим". Корпус устройства необходимо чистить хотя бы раз в год. Имеет смысл организовать обдув, например вентилятором, делать влажную уборку, чтобы снизить количество пыли, еще лучше — приобрести охлаждающую подставку с дополнительными кулерами.
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Ноутбук не оставляют долго работающим на кровати или на плотном одеяле даже при низкой температуре: часто вентиляционные отверстия, через которые кулер забирает воздух, расположены на нижней стороне корпуса, поясняют эксперты. Роскачество советует не оставлять работающий ноутбук и в машине или в любом непроветриваемом пространстве, а также избегать попадания на него и на зарядное устройство прямых солнечных лучей.
Опасны перепады температур и высокая влажность (более 80 процентов) в помещении: они могут привести к образованию конденсата. Кроме того, необходимо установить на ноутбук программу для контроля температуры, а также не забывать о резервном копировании, советуют в Роскачестве.
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