Роскачество рассказало, как уберечь ноутбук от перегрева в жару

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Жаркая погода чревата перегревом для электронных устройств, неисправность которых, особенно ноутбука, доставит владельцу серьезные неприятности, поэтому надо следить за их состоянием и правильно эксплуатировать, говорится в материалах Жаркая погода чревата перегревом для электронных устройств, неисправность которых, особенно ноутбука, доставит владельцу серьезные неприятности, поэтому надо следить за их состоянием и правильно эксплуатировать, говорится в материалах Роскачества

"В жаркую погоду перегреву подвергаются не только неисправные ноутбуки, но и корректно работающие. Если при температуре 20 градусов ноутбук нагревается до 40, то при 30 градусах — до 50. Сгореть даже от сильной жары устройство, конечно, не может (разве что может взорваться неисправный аккумулятор)", — говорится в сообщении.

Сигналы того, что ноутбук плохо переносит жару, — постоянный шум из корпуса, ощутимо высокая температура, падение частоты кадров, зависание и долгий отклик на команды. Кроме того, должна насторожить медленная зарядка и быстрая разрядка батареи, отсутствие шума вентилятора при нагреве. Последняя стадия перегрева — внезапное экстренное выключение, указывают эксперты.

Центр цифровой экспертизы Роскачества рекомендует не запускать ресурсоемкие процессы в жару и в процессе зарядки, выключать ноутбук, а не переводить в "спящий режим". Корпус устройства необходимо чистить хотя бы раз в год. Имеет смысл организовать обдув, например вентилятором, делать влажную уборку, чтобы снизить количество пыли, еще лучше — приобрести охлаждающую подставку с дополнительными кулерами.

Ноутбук не оставляют долго работающим на кровати или на плотном одеяле даже при низкой температуре: часто вентиляционные отверстия, через которые кулер забирает воздух, расположены на нижней стороне корпуса, поясняют эксперты. Роскачество советует не оставлять работающий ноутбук и в машине или в любом непроветриваемом пространстве, а также избегать попадания на него и на зарядное устройство прямых солнечных лучей.