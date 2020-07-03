В Чили умерла мать Мишель Бачелет Анхела Хериа

САНТЬЯГО, 3 июл - РИА Новости. Чилийский археолог, видный деятель чилийской политической и культурной жизни, а также мама нынешнего верховного комиссара ООН по правам человека и экс-президента страны Мишель Бачелет Анхела Хериа скончалась в возрасте 93 лет.
Как сообщается, Хериа скончалась в четверг утром в госпитале военно-воздушных сил страны.
"Председатель палаты депутатов Диего Паулсен выражает соболезнования по поводу смерти Анхелы Херии Гомес, матери бывшего президента Мишель Бачелет", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте нижней палаты чилийского парламента. Как сообщается, Паулсен направил слова соболезнования родственникам Херии и Бачелет, которая в момент смерти матери находилась в Женеве, а также объявил минуту молчания.
Хериа на этой неделе была помещена в военный госпиталь в Сантьяго в тяжелом состоянии, ее диагноз до сих пор не известен. Как сообщают местны СМИ, Бачелет в ближайшее время должна отправится из Женевы в Сантьяго.
Анхела Хериа работала в Университете Чили вплоть до 1973 года, когда к власти пришел диктатор Аугусто Пиночет. Его агенты задержали, пытали и убили ее мужа, генерала ВВС страны Альберто Бачелета. Хериа и ее дочь Мишель также были задержаны и подверглись пыткам, а через год отправились в изгнание и жили в Австралии, Советском Союзе и ГДР.
Когда Бачелет стала первой женщиной-президентом в Чили, Хериа неофициально выполняла функции первой леди, создавая связь с большей частью населения страны.
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