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В Чили умерла мать Мишель Бачелет Анхела Хериа
Чилийский археолог, видный деятель чилийской политической и культурной жизни, а также мама нынешнего верховного комиссара ООН по правам человека и... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:28
мишель бачелет
аугусто пиночет
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353
60
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мишель бачелет, аугусто пиночет, сантьяго (город), оон, чили, в мире

В Чили умерла мать Мишель Бачелет Анхела Хериа

09:17 03.07.2020 (обновлено: 09:28 03.07.2020)
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© AFP 2020 / Martin BernettiЧилийский археолог Анхела Хериа
Чилийский археолог Анхела Хериа
© AFP 2020 / Martin Bernetti
САНТЬЯГО, 3 июл - РИА Новости. Чилийский археолог, видный деятель чилийской политической и культурной жизни, а также мама нынешнего верховного комиссара ООН по правам человека и экс-президента страны Мишель Бачелет Анхела Хериа скончалась в возрасте 93 лет.
Как сообщается, Хериа скончалась в четверг утром в госпитале военно-воздушных сил страны.
"Председатель палаты депутатов Диего Паулсен выражает соболезнования по поводу смерти Анхелы Херии Гомес, матери бывшего президента Мишель Бачелет", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте нижней палаты чилийского парламента. Как сообщается, Паулсен направил слова соболезнования родственникам Херии и Бачелет, которая в момент смерти матери находилась в Женеве, а также объявил минуту молчания.
Хериа на этой неделе была помещена в военный госпиталь в Сантьяго в тяжелом состоянии, ее диагноз до сих пор не известен. Как сообщают местны СМИ, Бачелет в ближайшее время должна отправится из Женевы в Сантьяго.
Анхела Хериа работала в Университете Чили вплоть до 1973 года, когда к власти пришел диктатор Аугусто Пиночет. Его агенты задержали, пытали и убили ее мужа, генерала ВВС страны Альберто Бачелета. Хериа и ее дочь Мишель также были задержаны и подверглись пыткам, а через год отправились в изгнание и жили в Австралии, Советском Союзе и ГДР.
Когда Бачелет стала первой женщиной-президентом в Чили, Хериа неофициально выполняла функции первой леди, создавая связь с большей частью населения страны.
Жаир Болсонару
5 сентября 2019, 02:44
Глава Чили ответил на слова Болсонару об экс-главе страны Бачелет и ее отце
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Мишель БачелетАугусто ПиночетСантьяго (город)ООНЧилиВ мире
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