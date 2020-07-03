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В АЕБ оценили вклад европейских компаний в российскую экономику
Вклад европейских компаний, работающих в России, в экономику оправдывает возможность получения поддержки со стороны государства, этот вопрос обсуждается с... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:47
тадзио шиллинг
ассоциация европейского бизнеса
экономика
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тадзио шиллинг, ассоциация европейского бизнеса, экономика

В АЕБ оценили вклад европейских компаний в российскую экономику

09:47 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вклад европейских компаний, работающих в России, в экономику оправдывает возможность получения поддержки со стороны государства, этот вопрос обсуждается с властями, заявил в интервью РИА Новости глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг.
"Как только стало понятно, что пандемия несет не только эпидемиологические, но и экономические последствия, правительство запустило несколько пакетов мер помощи, а также разработку плана восстановления экономики. Стало понятно, что нашим членам, которые пострадали, тоже нужна поддержка. Мы очень быстро начали доносить до властей информацию о том, в какой форме иностранные инвесторы пострадали от кризиса, какие меры, механизмы содействия можно было бы предложить в данных условиях с учетом опыта других стран", - рассказал Шиллинг.
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Он отметил, что ситуация коснулась и малых и средних предприятий, у которых по сравнению с крупными компаниями возникли большие проблемы с ликвидностью. "Мы также работали с властями по этой теме, пытались объяснить, что многие даже крупные международные компании присутствуют в России в качестве субъектов МСП, но, тем не менее, имеют большое значение", - продолжил он.
"Иногда их даже называют "скрытыми чемпионами", потому что в своем сегменте они мировые лидеры и охватывают большие доли рынка. Нам кажется, что такие предприятия тоже нужно поддерживать, даже если "материнская" компания не относится к МСП и не может претендовать на поддержку по российскому законодательству. Мы уверены, что их роль в экономике России оправдывает получение поддержки", - подчеркнул глава объединения.
"Тем не менее, мы не можем не отметить, что некоторые направления можно было бы развивать и дальше, без новых ограничений для иностранного бизнеса. В нашем понимании, если производство создано в России, налоги уплачены в России, то нет принципиальной разницы, кто является собственником этой компании. Поэтому думаю, что дальнейшие меры поддержки и меры стимулирования должны относиться и к субъектам с иностранным участием в капитале. Естественно, мы стараемся донести до партнеров в правительстве наш взгляд на этот вопрос", - поделился Шиллинг.
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