В АЕБ оценили вклад европейских компаний в российскую экономику

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вклад европейских компаний, работающих в России, в экономику оправдывает возможность получения поддержки со стороны государства, этот вопрос обсуждается с властями, заявил в интервью РИА Новости глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Вклад европейских компаний, работающих в России, в экономику оправдывает возможность получения поддержки со стороны государства, этот вопрос обсуждается с властями, заявил в интервью РИА Новости глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг

"Как только стало понятно, что пандемия несет не только эпидемиологические, но и экономические последствия, правительство запустило несколько пакетов мер помощи, а также разработку плана восстановления экономики. Стало понятно, что нашим членам, которые пострадали, тоже нужна поддержка. Мы очень быстро начали доносить до властей информацию о том, в какой форме иностранные инвесторы пострадали от кризиса, какие меры, механизмы содействия можно было бы предложить в данных условиях с учетом опыта других стран", - рассказал Шиллинг.

Он отметил, что ситуация коснулась и малых и средних предприятий, у которых по сравнению с крупными компаниями возникли большие проблемы с ликвидностью. "Мы также работали с властями по этой теме, пытались объяснить, что многие даже крупные международные компании присутствуют в России в качестве субъектов МСП, но, тем не менее, имеют большое значение", - продолжил он.

"Иногда их даже называют "скрытыми чемпионами", потому что в своем сегменте они мировые лидеры и охватывают большие доли рынка. Нам кажется, что такие предприятия тоже нужно поддерживать, даже если "материнская" компания не относится к МСП и не может претендовать на поддержку по российскому законодательству. Мы уверены, что их роль в экономике России оправдывает получение поддержки", - подчеркнул глава объединения.