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Николай Долуда поблагодарил казаков за участие в голосовании
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда обратился к казакам со словами благодарности за то, что они приняли участие в голосовании по поправкам к РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:16
2020-07-03T09:17
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда обратился к казакам со словами благодарности за то, что они приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.
По его словам, период пандемии показал "моральное лидерство России, ее жителей и президента РФ".
"Тысячи волонтеров и казаков оказывали помощь жителям регионов. Мы выходим из пандемии сплоченными, что, наверное, отличает нас от других стран. Наше общество консолидировалось вокруг борьбы с коронавирусной инфекцией, и, как ни странно, даже в этот сложный период люди пришли на участки и проголосовали. Потому что мы все понимаем, насколько это важно – пойти и проголосовать за поправки в Основной закон страны, ведь Конституция гарантирует будущее нашей стране", – приводит слова атамана пресс-служба Всероссийского казачьего общества.
Он сообщил, что 95% казаков и членов их семей пришли на участки, проголосовали и выполнили свой гражданский долг.