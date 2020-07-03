Николай Долуда поблагодарил казаков за участие в голосовании

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда обратился к казакам со словами благодарности за то, что они приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.

"Тысячи волонтеров и казаков оказывали помощь жителям регионов. Мы выходим из пандемии сплоченными, что, наверное, отличает нас от других стран. Наше общество консолидировалось вокруг борьбы с коронавирусной инфекцией, и, как ни странно, даже в этот сложный период люди пришли на участки и проголосовали. Потому что мы все понимаем, насколько это важно – пойти и проголосовать за поправки в Основной закон страны, ведь Конституция гарантирует будущее нашей стране", – приводит слова атамана пресс-служба Всероссийского казачьего общества.