Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573827846.html
Николай Долуда поблагодарил казаков за участие в голосовании
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда обратился к казакам со словами благодарности за то, что они приняли участие в голосовании по поправкам к РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:17
новости - религия и мировоззрение
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573827699_0:111:1500:955_1400x0_80_0_0_f18ccb7c1692b7d30dfc71f25eac7498.jpg
https://ria.ru/20200703/1573821557.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573827699_0:111:1500:955_1400x0_80_0_0_f18ccb7c1692b7d30dfc71f25eac7498.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573827699_0:0:1380:1035_1400x0_80_0_0_784b2f4ff32b3c44f7c9e326eebe49c9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573827699_145:0:1180:1035_1400x0_80_0_0_cf61a14530613ca93216f944a92bcaa8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, общество

Николай Долуда поблагодарил казаков за участие в голосовании

09:16 03.07.2020 (обновлено: 09:17 03.07.2020)
33
© РИА Новости / Артур ЛебедевБюллетень для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Бюллетень для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Артур Лебедев
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда обратился к казакам со словами благодарности за то, что они приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.
По его словам, период пандемии показал "моральное лидерство России, ее жителей и президента РФ".
"Тысячи волонтеров и казаков оказывали помощь жителям регионов. Мы выходим из пандемии сплоченными, что, наверное, отличает нас от других стран. Наше общество консолидировалось вокруг борьбы с коронавирусной инфекцией, и, как ни странно, даже в этот сложный период люди пришли на участки и проголосовали. Потому что мы все понимаем, насколько это важно – пойти и проголосовать за поправки в Основной закон страны, ведь Конституция гарантирует будущее нашей стране", – приводит слова атамана пресс-служба Всероссийского казачьего общества.
Работа информационного центра ЦИК России
01:45Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК России в пятницу подведет официальные итоги голосования по поправкам
Он сообщил, что 95% казаков и членов их семей пришли на участки, проголосовали и выполнили свой гражданский долг.
000010
Обсудить 0
Новости - Религия и мировоззрениеОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники
Туннели для дезинфекции из Пензы поставят для властей Казахстана
Учительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Рособрнадзор сообщил об отсутствии серьезных нарушений на ЕГЭ
Врачи
В московском центре "Вороновское" лечатся более 120 человек с COVID-19
Девушка за компьютером
Роскачество рассказало, как уберечь ноутбук от перегрева в жару
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
Москва заняла первое место по качеству электронных услуг
Преподаватели перед началом единого государственного экзамена
ЕГЭ по обществознанию будут сдавать более трети московских выпускников
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся 450 пациентов с коронавирусом
Вид на новые дома жилого комплекса в Новосибирске
Жители Новосибирска выберут место для стелы города трудовой доблести
Раковые клетки
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Врач в реанимации
В Москве еще 1591 человек выздоровел после коронавируса
Губернатор Омской области Александр Бурков
Глава Омской области поблагодарил жителей за участие в голосовании
Организация питания в школах
Роспотребнадзор подготовил рационы питания в школах для регионов
Молодой человек работает за компьютером
Новым сервисом поиска работы воспользовалось более 4 тысяч выпускников
Работа информационного центра ЦИК России
ЦИК России в пятницу подведет официальные итоги голосования по поправкам
Поезд на вокзале Калининграда
РЖД ввели новый электронный билет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:26Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма
12:25Памфилова прокомментировала возможные досрочные выборы в Госдуму
12:24Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
12:23Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ
12:22Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия
12:22Полиция Москвы отсудила восемь миллионов рублей у организаторов акций
12:21Песков назвал приоритет работы Путина
12:20Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
12:17Правительство продолжает работу над планом по восстановлению экономики
12:16Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1828
12:15Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
12:15В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности
12:15Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
12:13Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
12:12Число умерших пациентов с COVID-19 в Польше превысило 1,5 тысячи
12:07Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
12:07В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий
12:07Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
12:06Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе
12:06В Тульской области число жертв коронавируса достигло 118
Лента новостейМолния