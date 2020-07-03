ДНР обвинила ВСУ в обстреле водопровода в Горловке

ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Водопровод поврежден в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня утром вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Горловки с применением минометов калибром 120 и 82 миллиметра. В результате обстрела зафиксировано восемь пробоин центрального водовода "Горловка-Дзержинск", по которому осуществляется снабжение питьевой водой", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что второй день подряд под обстрел силовиков попадает район Васильевской насосной станции. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден находиться в укрытии.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.