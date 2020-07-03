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ДНР обвинила ВСУ в обстреле водопровода в Горловке
Водопровод поврежден в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:13
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, украина, в мире

ДНР обвинила ВСУ в обстреле водопровода в Горловке

09:13 03.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Водопровод поврежден в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня утром вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Горловки с применением минометов калибром 120 и 82 миллиметра. В результате обстрела зафиксировано восемь пробоин центрального водовода "Горловка-Дзержинск", по которому осуществляется снабжение питьевой водой", - сказал представитель ведомства.
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
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В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по территории республики более 70 мин
В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что второй день подряд под обстрел силовиков попадает район Васильевской насосной станции. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден находиться в укрытии.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
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СЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНУкраинаВ мире
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