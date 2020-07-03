ДНР обвинила ВСУ в обстреле водопровода в Горловке

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по территории республики более 70 мин

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по территории республики более 70 мин

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что второй день подряд под обстрел силовиков попадает район Васильевской насосной станции. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден находиться в укрытии.