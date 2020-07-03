Володин прокомментировал присвоение званий "Город трудовой доблести"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Решение президента РФ присвоить 20 городам РФ звания "Город трудовой доблести" увековечит подвиг тех, кто ковал Победу в тылу, без этого она была бы невозможна, заявил председатель Госдумы Решение президента РФ присвоить 20 городам РФ звания "Город трудовой доблести" увековечит подвиг тех, кто ковал Победу в тылу, без этого она была бы невозможна, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин

Он подчеркнул, что жители российских городов неустанно трудились в тылу для общей Победы.

"Мы поддерживаем решение президента присвоить почетное звание "Город трудовой доблести" двадцати российским городам, жители которых обеспечивали Победу в тылу. Дети, женщины, старики недоедали, недосыпали, валились с ног от усталости, но трудились, обеспечивая фронт всем необходимым", - сказал Володин, слова которого цитирует пресс-служба Госдумы.

Спикер также подчеркнул, что гордится попаданием в этот список своего родного города - Саратова. По его словам, для жителей Саратовской области очень важно присвоение этого звания региональному центру: в годы войны в нем была сосредоточена значительная часть оборонно-промышленного комплекса, среди них - Саратовский авиационный завод, выпускавший самолеты Як-1 и Як-3, нефтеперерабатывающий завод "Крекинг", шарикоподшипниковый завод, станкостроительный завод.

Володин отметил, что для жителей Саратовской области и других регионов признание подвига тружеников тыла также важно, как и подвига участников сражений.

"Решение президента увековечит подвиг тех, кто ковал Победу в тылу - без их подвига она была бы невозможна. Вечная им память и вечная слава", - добавил Володин.

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В городах, удостоенных почетного звания, установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента, а 1 мая, 9 мая и в день города будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.