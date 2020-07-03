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Володин прокомментировал присвоение званий "Город трудовой доблести"
Решение президента РФ присвоить 20 городам РФ звания "Город трудовой доблести" увековечит подвиг тех, кто ковал Победу в тылу, без этого она была бы невозможна, РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:13
госдума рф
вячеслав володин
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госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, политика

Володин прокомментировал присвоение званий "Город трудовой доблести"

09:13 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Решение президента РФ присвоить 20 городам РФ звания "Город трудовой доблести" увековечит подвиг тех, кто ковал Победу в тылу, без этого она была бы невозможна, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что жители российских городов неустанно трудились в тылу для общей Победы.
"Мы поддерживаем решение президента присвоить почетное звание "Город трудовой доблести" двадцати российским городам, жители которых обеспечивали Победу в тылу. Дети, женщины, старики недоедали, недосыпали, валились с ног от усталости, но трудились, обеспечивая фронт всем необходимым", - сказал Володин, слова которого цитирует пресс-служба Госдумы.
Спикер также подчеркнул, что гордится попаданием в этот список своего родного города - Саратова. По его словам, для жителей Саратовской области очень важно присвоение этого звания региональному центру: в годы войны в нем была сосредоточена значительная часть оборонно-промышленного комплекса, среди них - Саратовский авиационный завод, выпускавший самолеты Як-1 и Як-3, нефтеперерабатывающий завод "Крекинг", шарикоподшипниковый завод, станкостроительный завод.
Володин отметил, что для жителей Саратовской области и других регионов признание подвига тружеников тыла также важно, как и подвига участников сражений.
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РАН одобрила присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 городам
"Решение президента увековечит подвиг тех, кто ковал Победу в тылу - без их подвига она была бы невозможна. Вечная им память и вечная слава", - добавил Володин.
Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
В городах, удостоенных почетного звания, установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента, а 1 мая, 9 мая и в день города будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" двадцати российским городам: Боровичи, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску, Ярославлю.
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Госдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинПолитика
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