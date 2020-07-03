Ученые выявили влияние роста зарплат в регионах на миграцию на Север

"Спрос на труд на севере падает, в то время как в европейской части России растет. Мы это видим по динамике занятости и заработной платы. Потому государственные программы, задачами которых является сохранение и увеличение численности населения северных регионов, должны быть направлены не на предложение труда, то есть не на миграцию как таковую, а на расширение спроса на труд в районах Крайнего Севера", — сказала профессор ТюмГУ Марина Гильтман.