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Ученые выявили влияние роста зарплат в регионах на миграцию на Север
Ученые из Тюмени и Казани выяснили, что рост заработной платы в европейских регионах России значительно влияет на миграцию в районы Крайнего Севера, сообщили... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:18
риа наука
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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россия, университетская наука, навигатор абитуриента, тюменский государственный университет

Ученые выявили влияние роста зарплат в регионах на миграцию на Север

09:13 03.07.2020 (обновлено: 09:18 03.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры России
Денежные купюры России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Ученые из Тюмени и Казани выяснили, что рост заработной платы в европейских регионах России значительно влияет на миграцию в районы Крайнего Севера, сообщили РИА Новости в Тюменском государственном университете (ТюмГУ).
"Спрос на труд на севере падает, в то время как в европейской части России растет. Мы это видим по динамике занятости и заработной платы. Потому государственные программы, задачами которых является сохранение и увеличение численности населения северных регионов, должны быть направлены не на предложение труда, то есть не на миграцию как таковую, а на расширение спроса на труд в районах Крайнего Севера", — сказала профессор ТюмГУ Марина Гильтман.
По словам исследователей, одной из причин отрицательного миграционного прироста населения в районах Крайнего Севера может быть сокращение разрывов в оплате труда между севером и остальными территориями страны, в том числе регионами центральной и южной России, где зарплата за последние 15 лет росла быстрее.
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5 июня, 08:47
Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями
Север и Арктика, по данным ученых, становятся привлекательными для мигрантов, если там больше возможностей для занятости, чем на рынках труда регионов с более благоприятными условиями для жизни.
В дальнейшем ученые планируют смоделировать взаимосвязь миграции и спроса на труд, чтобы выяснить, влияют ли на миграционные потоки на Крайний Север уровень безработицы и структура занятости в европейской части России. Сейчас, как добавили в вузе, недостаточно изучены с экономической точки зрения проблемы, касающиеся условий проживания на Крайнем Севере, особенно аспекты, связанные с инфраструктурой.
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РИА НаукаРоссияУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаТюменский государственный университет
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