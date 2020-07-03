Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573827547.html
Названы причины возникновения мигрени
Доктор медицинских наук, невролог Ринат Богданов рассказал о причинах возникновения головной боли. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:35
ринат богданов
головной мозг
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/143828/07/1438280740_0:160:3000:1848_1400x0_80_0_0_119fe2bff02a30b6ef77fdfafc4b5920.jpg
https://ria.ru/20200526/1571986987.html
https://ria.ru/20200312/1568464513.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/143828/07/1438280740_0:160:3000:1848_1400x0_80_0_0_119fe2bff02a30b6ef77fdfafc4b5920.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/143828/07/1438280740_162:0:2839:2008_1400x0_80_0_0_1234f1ec54167b2bb12202d39d4799b8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/143828/07/1438280740_496:0:2504:2008_1400x0_80_0_0_caa72864b1175fac219bf626a2353321.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ринат богданов, головной мозг, общество

Названы причины возникновения мигрени

09:12 03.07.2020 (обновлено: 11:35 03.07.2020)
1979
© Fotolia / Junial EnterprisesДевушка закрывает руками лицо
Девушка закрывает руками лицо
© Fotolia / Junial Enterprises
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Доктор медицинских наук, невролог Ринат Богданов рассказал о причинах возникновения головной боли.
По его словам, мигрень способны провоцировать запахи парфюма, чувство голода, продукты, содержащие тирамин: сыр, шоколад, копчености. Боль могут вызвать также неправильно подобранные очки, стресс и нарушение режима сна.
Погода влияет на самочувствие
26 мая, 09:16
Названы продукты, помогающие облегчить боль
Как пояснил врач, боль обусловлена нарушениями в работе сосудистого русла. Сосуд сужается, но расширяется не сразу. Когда это все-таки происходит, увеличивается количество крови, поступающей в область черепа.

"Головной мозг не имеет рецепторов, болеть он не может, но из-за сосудистого спазма нарушается кровообращение, например, затылочной области. Пациент чувствует дискомфорт, головокружение", — сказал Богданов в эфире телеканала "Россия 1".

В результате отекают мозговые оболочки, у которых рецепторы уже есть. Появляется интенсивная боль, которая проходит, только когда спадает отек.
Толстый мужчина у холодильника
12 марта, 03:00
Невролог рассказала, как связаны питание и бессонница
13012804
Обсудить 0
Ринат БогдановГоловной мозгОбщество
Рекомендуем
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Ученые объяснили опасность новой мутации коронавируса
Здание ФАС России
ФАС возбудила дело против "дочки" Procter&Gamble из-за капсул для стирки
Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев
"Украинский президент оказался неправ". Злое пророчество о томосе сбылось
Поезд на вокзале Калининграда
РЖД ввели новый электронный билет
Медики на крыльце красной зоны
Ученый рассказал о новом средстве для лечения коронавируса
Медик и пациент
Названы два главных фактора, ведущие к заболеванию COVID-19
Андрей Адуллин
"Это не суицид": что случилось с моряком, найденным мертвым в Башкирии
Девушка за компьютером
Роскачество рассказало, как уберечь ноутбук от перегрева в жару
Горячий юпитер завернут в газовую оболочку
"Это было потрясение". Ученый — о планетах, которых не должно быть
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
"Это нужно сделать немедленно": за что на самом деле США накажут Россию
Раковые клетки
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Фадеев ответил на совет "перестать жрать"
Статуя Фемиды в суде
Верховный суд Татарстана отменил приговор по делу о насилии над ребенком
Американский флаг на оперативной базе Кушамонд в афганской провинции Пактика
"Выбить Трампа". Россию накажут за неудачи американцев в Афганистане
Ограничительная линия перед районом Сиэтла, возвращенным после организованного протеста. Штат Вашингтон, США
Конец свободному Сиэтлу. Между Майданом и "Исламским государством"*
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:25Памфилова прокомментировала возможные досрочные выборы в Госдуму
12:24Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
12:23Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ
12:22Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия
12:22Полиция Москвы отсудила восемь миллионов рублей у организаторов акций
12:21Песков назвал приоритет работы Путина
12:20Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
12:17Правительство продолжает работу над планом по восстановлению экономики
12:16Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1828
12:15Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
12:15В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности
12:15Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
12:13Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
12:12Число умерших пациентов с COVID-19 в Польше превысило 1,5 тысячи
12:07Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
12:07В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий
12:07Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
12:06Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе
12:06В Тульской области число жертв коронавируса достигло 118
12:04В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
Лента новостейМолния