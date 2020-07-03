Названы причины возникновения мигрени

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Доктор медицинских наук, невролог Доктор медицинских наук, невролог Ринат Богданов рассказал о причинах возникновения головной боли.

По его словам, мигрень способны провоцировать запахи парфюма, чувство голода, продукты, содержащие тирамин: сыр, шоколад, копчености. Боль могут вызвать также неправильно подобранные очки, стресс и нарушение режима сна.

Как пояснил врач, боль обусловлена нарушениями в работе сосудистого русла. Сосуд сужается, но расширяется не сразу. Когда это все-таки происходит, увеличивается количество крови, поступающей в область черепа.

"Головной мозг не имеет рецепторов, болеть он не может, но из-за сосудистого спазма нарушается кровообращение, например, затылочной области. Пациент чувствует дискомфорт, головокружение", — сказал Богданов в эфире телеканала "Россия 1".