https://ria.ru/20200703/1573827547.html
Названы причины возникновения мигрени
Доктор медицинских наук, невролог Ринат Богданов рассказал о причинах возникновения головной боли. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:12
2020-07-03T11:35
ринат богданов
головной мозг
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ринат богданов, головной мозг, общество
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Доктор медицинских наук, невролог Ринат Богданов
рассказал о причинах возникновения головной боли.
По его словам, мигрень способны провоцировать запахи парфюма, чувство голода, продукты, содержащие тирамин: сыр, шоколад, копчености. Боль могут вызвать также неправильно подобранные очки, стресс и нарушение режима сна.
Как пояснил врач, боль обусловлена нарушениями в работе сосудистого русла. Сосуд сужается, но расширяется не сразу. Когда это все-таки происходит, увеличивается количество крови, поступающей в область черепа.
"Головной мозг не имеет рецепторов, болеть он не может, но из-за сосудистого спазма нарушается кровообращение, например, затылочной области. Пациент чувствует дискомфорт, головокружение", — сказал Богданов в эфире телеканала "Россия 1".
В результате отекают мозговые оболочки, у которых рецепторы уже есть. Появляется интенсивная боль, которая проходит, только когда спадает отек.