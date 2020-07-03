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В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по территории республики более 70 мин
Украинские силовики в пятницу утром выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 70 мин, сообщил журналистам представитель ДНР РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:11
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, украина, в мире

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по территории республики более 70 мин

09:11 03.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНа месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу утром выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 70 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 5.20 до 6.45 (мск) было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Всего за указанный период была выпущена 71 мина калибром 120 и 82 миллиметра. В зоне обстрела оказались пять населенных пунктов", - сказал представитель ведомства.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНУкраинаВ мире
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