https://ria.ru/20200703/1573827519.html
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по территории республики более 70 мин
Украинские силовики в пятницу утром выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 70 мин, сообщил журналистам представитель ДНР РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:11
2020-07-03T09:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, украина, в мире