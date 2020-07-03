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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573827489.html
В Москве еще 1591 человек выздоровел после коронавируса
Ещё 1591 пациент выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 1591 человек выздоровел после коронавируса

09:09 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в реанимации
Врач в реанимации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в реанимации. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ещё 1591 пациент выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Накануне она информировала о 1055 пациентах, вылечившихся за сутки в столице.
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"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1591 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 154 839" - сказала Ракова.
Она отметила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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