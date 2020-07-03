В Москве еще 1591 человек выздоровел после коронавируса

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ещё 1591 пациент выздоровел в Ещё 1591 пациент выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Накануне она информировала о 1055 пациентах, вылечившихся за сутки в столице.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1591 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 154 839" - сказала Ракова.

Она отметила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.