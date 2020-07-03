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Распространение нового коронавируса
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На Украине выявили 876 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом на Украине выросло за минувшие сутки на 876, до 46 763, сообщает в пятницу система мониторинга... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:00
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коронавирус covid-19, украина, в мире

На Украине выявили 876 новых случаев заражения коронавирусом

09:09 03.07.2020 (обновлено: 10:00 03.07.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом на Украине выросло за минувшие сутки на 876, до 46 763, сообщает в пятницу система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
По состоянию на 3 июля в стране выявлены 46 763 случая COVID-19, из них 876 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 212 человек, из них 27 за последние сутки. Всего выздоровели 20 558 человек, в том числе 505 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за время пандемии коронавирус был выявлен у 3382 детей и 6874 медработников. "За минувшие сутки коронавирусом заразились 876 человек, из них - 74 ребенка и 46 медицинских работника", - сказал Степанов на брифинге в пятницу.
По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области – 153, Киеве – 105 и Закарпатской области – 80.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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