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Основатель Opera считает Россию приоритетным для компании рынком
Россия является одним из приоритетных рынков для компании Vivaldi, разработчика одноименного браузера, рассказал в интервью РИА Новости основатель компаний... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:05
россия
йон фон течнер
белоруссия
украина
технологии
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, йон фон течнер, белоруссия, украина, технологии, экономика

Основатель Opera считает Россию приоритетным для компании рынком

09:05 03.07.2020
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© Фото : OperaБраузер Opera
Браузер Opera
© Фото : Opera
Браузер Opera. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 июл – РИА Новости, Мария Табак. Россия является одним из приоритетных рынков для компании Vivaldi, разработчика одноименного браузера, рассказал в интервью РИА Новости основатель компаний Opera Software и Vivaldi Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner).
"Россия всегда была дорога моему сердцу, очень долгое время. Это связано с тем фактом, что во времена Opera мы очень широко присутствовали в России. У нас было порядка 30% рынка на компьютерах и порядка 70% на мобильных телефонах. Я до сих пор помню то особое чувство, когда я выступал с лекцией в университете в России и спросил, сколько народу пользуется Opera. И я помню, что почти все", - улыбаясь, сказал Течнер.
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Он признался, что очень хотел бы, чтобы браузер Vivaldi в России полюбили так же, как в свое время любили браузер Opera.
"Я всегда внимательно отношусь к российскому рынку, думаю, как было бы хорошо вернуться к тому же уровню популярности. Многие люди, которые раньше пользовались Opera, они, может быть, с радостью бы пользовались сейчас Vivaldi, но многие пока не знают, что мы существуем. Россия остается очень важным рынком для нас, именно поэтому мы вкладываем особые ресурсы, считая ее одной из наших топовых стран. У нас был крепкий рынок в России, в Белоруссии, на Украине, так что мы естественным образом заинтересованы в этих рынках", - отметил Течнер.
На днях компания объявила о том, что в связи с активным ростом онлайн-торговли на стартовую страницу браузера Vivaldi была добавлена ссылка на Яндекс.Маркет, которая предлагает пользователям прямой доступ к тысячам магазинов в России.
"Мы стараемся добавлять полезные функции в браузер. В отличие от других разработчиков, мы не собираем информацию о том, что делают пользователи, мы считаем, что все люди разные и используют разные функции, поэтому мы добавляем функции, в которых, может быть, нуждается совсем небольшое количество пользователей. Поэтому у нас много функций, как больших, так и маленьких. Например, из маленьких функций, которые мы добавили недавно, это часы с будильником и таймером. Мы подумали, может, вы хотите, чтобы вам напомнили о встрече или что вы собирались пойти погулять. Браузер – инструмент, с которым вы проводите много времени, у него должен быть полезный функционал", - сказал Течнер.
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РоссияЙон фон ТечнерБелоруссияУкраинаТехнологииЭкономика
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