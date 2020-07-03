РЖД ввели новый электронный билет

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. ввели новый дизайн бланка электронного билета, рассказал корреспондент РИА Новости. РЖД ввели новый дизайн бланка электронного билета, рассказал корреспондент РИА Новости.

Это планировалось сделать в первом полугодии 2020-го, однако в апреле в компании сообщили агентству, что обновление откладывается из-за ситуации с коронавирусом. В итоге новинка появилась практически в заявленный срок.

В пресс-службе РЖД уточнили РИА Новости, что пока с новым бланком можно ознакомиться при покупке в приложении, чуть позже такая возможность появится и при приобретении билета через сайт.

Там также отметили, что новый билет будет максимально понятным, функциональным и персонализированным.

© РИА Новости Новый бланк электронного билета РЖД, где более крупным шрифтом написаны номер поезда, вагона, места, время, дата и станция отправления © РИА Новости Новый бланк электронного билета РЖД, где более крупным шрифтом написаны номер поезда, вагона, места, время, дата и станция отправления

Корреспондент РИА Новости для примера купил электронный билет из Москвы Тверь (потом он был возвращен, чтобы его могли приобрести другие пассажиры). Как и обещала компания, на новом бланке более крупным шрифтом написаны номера поезда, вагона и места, а также время, дата и станция отправления. Указаны там и адрес вокзала, даже ближайшая станция метро, часовой пояс, время в пути.

Кроме того, новый билет содержит информацию с подробным описанием тарифа и класса обслуживания, удобств в вагоне и поезде, персональной схемой размещения пассажира. Это проиллюстрировано картинками и текстом. РЖД ранее отмечали, что в случае распечатки бланка нового электронного билета его можно сложить несколько раз и информация на нем будет удобна для восприятия.

© РИА Новости Новый бланк электронного билета РЖД © РИА Новости Новый бланк электронного билета РЖД

Билет был выбран на верхнюю полку. В бланке картинкой и текстом указано место для размещения багажа — "на третьей полке над вами". В одном из рабочих вариантов на бланке была видна просьба к пассажирам нижних полок разрешать едущим сверху посидеть внизу в дневное время. Потом компания показывала вариант и без нее. В запущенном варианте этой информации нет.

Зато есть строчка про экологию. "Выбирая поездку на поезде, вы снижаете количество выбросов CO2 на ~ 9.80 кг по сравнению с поездкой на то же расстояние на личном автомобиле", — информирует новый билет.