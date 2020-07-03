ЦИК подводит официальные итоги голосования по поправкам. Трансляция

Согласно проекту повестки дня, опубликованной на сайте ЦИК, единственным вопросом значится пункт "О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации".

После обработки ста процентов протоколов итоговая явка составила 67,97% — более 109 миллионов человек. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27% (около 16 миллионов).