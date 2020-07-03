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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200703/1573827065.html
ЦИК подводит официальные итоги голосования по поправкам. Трансляция
Центризбирком объявляет официальные итоги голосования по поправкам в Конституцию. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:26
голосование по поправкам в конституцию
цик рф
москва
политика
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Фальсификация явная. Реально должно быть примерно 50/50.
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
LIVE: ЦИК объявляет об окончательных результатах голосования по поправкам к Конституции
LIVE: ЦИК объявляет об окончательных результатах голосования по поправкам к Конституции
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60
цик рф, москва, политика

ЦИК подводит официальные итоги голосования по поправкам. Трансляция

11:00 03.07.2020 (обновлено: 11:26 03.07.2020)
516
Центризбирком объявляет официальные итоги голосования по поправкам в Конституцию.
Согласно проекту повестки дня, опубликованной на сайте ЦИК, единственным вопросом значится пункт "О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации".
На этом заседании подпишут итоговый протокол по результатам общероссийского голосования.
Голосование по поправкам в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. В двух регионах — Москве и Нижнем Новгороде — жители голосовали также онлайн. Помимо этого, выразить свою волю россияне могли с помощью "мобильного избирателя", на специальных участках придомовых территорий, обычных избирательных участках и на дому.
После обработки ста процентов протоколов итоговая явка составила 67,97% — более 109 миллионов человек. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27% (около 16 миллионов).
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Голосование по поправкам в КонституциюЦИК РФМоскваПолитика
Популярные комментарии
Фальсификация явная. Реально должно быть примерно 50/50.
3 июля, 11:06
ААнтивирус
800007
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