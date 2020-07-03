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Связанные с COVID-19 ограничения в Молдавии могут отменить после 15 июля
Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что некоторые ограничения, введенные в стране из-за коронавируса, могут быть отменены после 15 июля. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:56
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь додон, молдавия, в мире

Связанные с COVID-19 ограничения в Молдавии могут отменить после 15 июля

08:56 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале
Врач в госпитале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что некоторые ограничения, введенные в стране из-за коронавируса, могут быть отменены после 15 июля.
"Нужно признать, что в последнюю неделю у нас отмечено снижение количества новых случаев заражения коронавирусом. Очень надеюсь, что это позволит нам после 15 июля отменить большинство ограничений", - заявил Додон в видеоэфире на его странице в Facebook.
Ранее президент говорил о том, что после 15 июня может быть отменен обязательный 14-дневный карантин для тех, кто приезжает в Молдавию. Также могут вернуться к работе детские сады.
Ранее власти Молдавии сообщили о 17150 зарегистрированных случаях коронавируса, 560 из которых стали летальными.
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В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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