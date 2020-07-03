Хабаровский край усилит контроль за профилактикой COVID-19

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

ХАБАРОВСК, 3 июл – РИА Новости. Власти Власти Хабаровского края с субботы усиливают контроль за соблюдением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции в магазинах и общественном транспорте на фоне фактов игнорирования рекомендаций Роспотребнадзора и продолжающегося прироста заболеваемости, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Как уточнили в пресс-службе, это решение было принято в пятницу на заседании краевого оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что с 11 июня край приступил к первому этапу снятия ограничений по коронавирусной инфекции COVID-19, разрешена работа летних кафе, фитнес-центров, промтоварных магазинов. Ограничения сохраняются для ресторанов на обслуживание посетителей в помещениях, проведение массовых мероприятий, продлена самоизоляция для людей старше 65 лет.

"Посмотрите, что творится в общественном транспорте, в магазинах, особенно в крупных сетевых …Сегодня до вечера сформировать группы, с завтрашнего дня в плановом порядке ежедневно проводить проверки учреждений на соблюдение противокарантинных мероприятий. В случае несоблюдения, готовить документы и подавать в суд с прямым обращением рассматривать в течение трех суток", - сказал губернатор региона Сергей Фургал на заседании штаба, видео которого предоставили пресс-служба.

Как сообщила на заседании руководитель управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Зайцева, на сегодняшний день в крае зарегистрировано 4,38 тысячи случаев заболевания. Среднесуточный показатель темпов прироста составил 1,9%, по России этот показатель 1,1%, по ДФО – 1,9%. Более 60% заболевших - работающие граждане 30-55 лет.

"Мы проверили 30 предприятий за неделю, в 50% есть нарушения", - сказала Зайцева.

В свою очередь мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил, что в общественном транспорте из 10 пассажиров 3-4 едут без маски, и предложил внести в решение штаба пункт об отказе в перевозке лицам, не соблюдающим масочный режим.

Как уточнили в пресс-службе, пока ни одно из предприятий не было закрыто за нарушения.