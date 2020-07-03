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Хабаровский край усилит контроль за профилактикой COVID-19
Власти Хабаровского края с субботы усиливают контроль за соблюдением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции в магазинах и общественном... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей фургал, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хабаровск, хабаровский край, общество

Хабаровский край усилит контроль за профилактикой COVID-19

08:54 03.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
ХАБАРОВСК, 3 июл – РИА Новости. Власти Хабаровского края с субботы усиливают контроль за соблюдением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции в магазинах и общественном транспорте на фоне фактов игнорирования рекомендаций Роспотребнадзора и продолжающегося прироста заболеваемости, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
Как уточнили в пресс-службе, это решение было принято в пятницу на заседании краевого оперативного штаба.
Закрытие предприятий общепита
27 июня, 11:49Распространение нового коронавируса
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Ранее сообщалось, что с 11 июня край приступил к первому этапу снятия ограничений по коронавирусной инфекции COVID-19, разрешена работа летних кафе, фитнес-центров, промтоварных магазинов. Ограничения сохраняются для ресторанов на обслуживание посетителей в помещениях, проведение массовых мероприятий, продлена самоизоляция для людей старше 65 лет.
"Посмотрите, что творится в общественном транспорте, в магазинах, особенно в крупных сетевых …Сегодня до вечера сформировать группы, с завтрашнего дня в плановом порядке ежедневно проводить проверки учреждений на соблюдение противокарантинных мероприятий. В случае несоблюдения, готовить документы и подавать в суд с прямым обращением рассматривать в течение трех суток", - сказал губернатор региона Сергей Фургал на заседании штаба, видео которого предоставили пресс-служба.
Как сообщила на заседании руководитель управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Зайцева, на сегодняшний день в крае зарегистрировано 4,38 тысячи случаев заболевания. Среднесуточный показатель темпов прироста составил 1,9%, по России этот показатель 1,1%, по ДФО – 1,9%. Более 60% заболевших - работающие граждане 30-55 лет.
"Мы проверили 30 предприятий за неделю, в 50% есть нарушения", - сказала Зайцева.
В свою очередь мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил, что в общественном транспорте из 10 пассажиров 3-4 едут без маски, и предложил внести в решение штаба пункт об отказе в перевозке лицам, не соблюдающим масочный режим.
Как уточнили в пресс-службе, пока ни одно из предприятий не было закрыто за нарушения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ФургалФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ХабаровскХабаровский крайОбщество
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