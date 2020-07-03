Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573826735.html
В России провели более 20,4 миллиона тестов на коронавирус
Более 20,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 284... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572291069_0:116:3072:1844_1400x0_80_0_0_93c21086b0c88e51d05047df9044a870.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572291069_0:116:3072:1844_1400x0_80_0_0_93c21086b0c88e51d05047df9044a870.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572291069_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_89423f737255e85991f31df929361e12.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572291069_354:0:2402:2048_1400x0_80_0_0_e49a8339217129e040fa0f94be999174.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 20,4 миллиона тестов на коронавирус

08:51 03.07.2020
141
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 20,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 284 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 20,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 284 158 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 282 тысячи тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Рекомендуем
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Новосибирской области выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом
Медик карантинного центра в Коммунарке
Более 330 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
Врач обходит пациентов в реанимации
Немецкий вирусолог пояснил, почему второй волны COVID-19 не будет
Певица Надежда Бабкина
Бабкина рассказала о странном явлении, увиденном при выходе из комы
Исследования с использованием искусственного интеллекта
Бизнес выступил против объединения проекта ИИ с "Цифровыми технологиями"
Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
СМИ: Индонезия намерена создать свою вакцину против коронавируса
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Кремле прокомментировали итоги голосования по Конституции в НАО
Врач в госпитале
Связанные с COVID-19 ограничения в Молдавии могут отменить после 15 июля
Наводнение на западе Украины
На западе Украины остаются подтопленными 11 населенных пунктов
Врач в реанимации
В Москве еще 1591 человек выздоровел после коронавируса
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
На пензенском заводе рассказали об интересе к туннелям для дезинфекции
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Хабаровский край усилит контроль за профилактикой COVID-19
Коронавирус
Загадочные помощники. Что защищает половину населения от коронавируса
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Путин объяснил, почему некоторые россияне проголосовали против поправок
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон заявил, что сделает все для досрочных парламентских выборов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:24Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
12:23Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ
12:22Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия
12:22Полиция Москвы отсудила восемь миллионов рублей у организаторов акций
12:21Песков назвал приоритет работы Путина
12:20Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
12:17Правительство продолжает работу над планом по восстановлению экономики
12:16Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1828
12:15Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
12:15В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности
12:15Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
12:13Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
12:12Число умерших пациентов с COVID-19 в Польше превысило 1,5 тысячи
12:07Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
12:07В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий
12:07Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
12:06Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе
12:06В Тульской области число жертв коронавируса достигло 118
12:04В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
12:03СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
Лента новостейМолния