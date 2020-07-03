https://ria.ru/20200703/1573826658.html
На западе Украины остаются подтопленными 11 населенных пунктов
Одиннадцать населенных пунктов в западных областях Украины остаются подтопленными из-за паводков, разрушены 202,5 километра дорог и 95 мостов, сообщила в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:43
2020-07-03T08:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд украины, украина, в мире
КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Одиннадцать населенных пунктов в западных областях Украины остаются подтопленными из-за паводков, разрушены 202,5 километра дорог и 95 мостов, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациями.
На прошлой неделе МВД Украины
ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Ранее кабинет министров Украины
выделил около 28 миллионов долларов на ликвидацию последствий наводнения в западной части страны.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 3 июля на территории западных областей остаются подтопленными: 11 (было 349) населенных пунктов; 15 (было 14,4 тысячи) домов в Тернопольской области; 81 (было 7,2 тысячи) подвал; 172 (было 22,2 тысячи) приусадебных участка", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в результате непогоды разрушены 202,5 километра автодорог и 95 мостов. Также повреждено 549 километров автодорог и 212 мостов.
Спасатели за сутки откачали почти 20,5 тысячи кубометров воды, доставили для населения 2,1 тысячи килограммов продуктов питания и подвезли 5 тысяч литров питьевой воды.
Всего к ликвидации последствий непогоды привлекали 563 человека и 195 единиц техники, в том числе один вертолет.