https://ria.ru/20200703/1573826627.html
В Новосибирской области выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом
Сто пять новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались еще четыре человека, сообщает региональный оперативный штаб... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:41
2020-07-03T08:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новосибирск
новосибирская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область
НОВОСИБИРСК, 3 июл – РИА Новости.
Сто пять новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области
, скончались еще четыре человека, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 3 июля, в регионе зарегистрировано 6282 случая инфицирования СOVID-19 (+105 за последние сутки), включая 373 ребенка, 3852 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+138 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что скончались еще четыре пациента: мужчина 60 лет и женщины 65, 73 и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 105 человек.
"В отделениях реанимации находятся 80 человек. На ИВЛ – 21 пациент", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска
– 2389. В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели более 215 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1062 жителя региона, 26056 человек сняты с меднаблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.