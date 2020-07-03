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Додон надеется, что Плахотнюка экстрадируют из США в ближайшие месяцы
Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу выразил надежду, что олигарха Владимира Плахотнюка экстрадируют из США в ближайшие месяцы. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:40
владимир плахотнюк
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владимир плахотнюк, игорь додон, молдавия, сша, в мире

Додон надеется, что Плахотнюка экстрадируют из США в ближайшие месяцы

08:40 03.07.2020
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Владимир Плахотнюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу выразил надежду, что олигарха Владимира Плахотнюка экстрадируют из США в ближайшие месяцы.
"Я надеюсь, что экстрадиция Плахотнюка произойдет в ближайшие месяцы, очень многие его ждут в Молдавии, чтобы он ответил за все годы узурпации власти. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время", - заявил Додон в видеоэфире на его странице в Facebook.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.
На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. Додон сообщил в конце февраля этого года о том, что Плахотнюк находится в США. При этом США внесли Плахотнюка и его семью в санкционный список. В мае суд Кишинева выдал ордер на заочный арест Плахотнюка на 30 дней, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
Владимир Плахотнюк
13 июня, 13:46
Прокуратура Молдавии передаст США материалы по делу Плахотнюка
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Владимир ПлахотнюкИгорь ДодонМолдавияСШАВ мире
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