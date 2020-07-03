В АЕБ оценили влияние борьбы с коронавирусом на снятие санкций

"Санкции уже стали "вечной темой". Наша позиция такова: мы понимаем, что они мешают бизнесу развивать и использовать имеющиеся возможности. Мы всегда были критично настроены в отношении санкций и всегда призывали все стороны к диалогу", - отметил Шиллинг.

"Одновременно мы понимаем, что нерешенные проблемы никуда не исчезли даже в условиях коронавируса, поэтому хочется верить и надеяться, что, может быть, в текущей ситуации все вовлеченные стороны найдут дополнительный стимул вернуться к их решению и смогут создать условия, при которых ограничения будут сняты", - добавил он.