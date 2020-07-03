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В АЕБ оценили влияние борьбы с коронавирусом на снятие санкций
Совместная борьба с пандемией коронавируса может стать для России и Европы стимулом к обсуждению и решению вопроса снятия санкций, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:02
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, россия, евросовет, евросоюз, европа, экономика

В АЕБ оценили влияние борьбы с коронавирусом на снятие санкций

09:02 03.07.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Совместная борьба с пандемией коронавируса может стать для России и Европы стимулом к обсуждению и решению вопроса снятия санкций, заявил в интервью РИА Новости глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг.
Совет ЕС в июне принял решение продлить санкции против отдельных секторов экономики России, введенные в 2014 году на фоне кризиса на Украине. В Евросоюзе пояснили, что такое решение было принято "после последней оценки выполнения минских соглашений, проведенной в ходе видеоконференции членами Евросовета 19 июня 2020 года".
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"Санкции уже стали "вечной темой". Наша позиция такова: мы понимаем, что они мешают бизнесу развивать и использовать имеющиеся возможности. Мы всегда были критично настроены в отношении санкций и всегда призывали все стороны к диалогу", - отметил Шиллинг.
"Одновременно мы понимаем, что нерешенные проблемы никуда не исчезли даже в условиях коронавируса, поэтому хочется верить и надеяться, что, может быть, в текущей ситуации все вовлеченные стороны найдут дополнительный стимул вернуться к их решению и смогут создать условия, при которых ограничения будут сняты", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19РоссияЕвросоветЕвросоюзЕвропаЭкономика
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