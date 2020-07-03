В АЕБ оценили влияние борьбы с коронавирусом на снятие санкций

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Совместная борьба с пандемией коронавируса может стать для России и Европы стимулом к обсуждению и решению вопроса снятия санкций, заявил в интервью РИА Новости глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг.
Совет ЕС в июне принял решение продлить санкции против отдельных секторов экономики России, введенные в 2014 году на фоне кризиса на Украине. В Евросоюзе пояснили, что такое решение было принято "после последней оценки выполнения минских соглашений, проведенной в ходе видеоконференции членами Евросовета 19 июня 2020 года".
"Санкции уже стали "вечной темой". Наша позиция такова: мы понимаем, что они мешают бизнесу развивать и использовать имеющиеся возможности. Мы всегда были критично настроены в отношении санкций и всегда призывали все стороны к диалогу", - отметил Шиллинг.
"Одновременно мы понимаем, что нерешенные проблемы никуда не исчезли даже в условиях коронавируса, поэтому хочется верить и надеяться, что, может быть, в текущей ситуации все вовлеченные стороны найдут дополнительный стимул вернуться к их решению и смогут создать условия, при которых ограничения будут сняты", - добавил он.
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