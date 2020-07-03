На пензенском заводе рассказали об интересе к туннелям для дезинфекции

САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сообщения об установке в резиденции президента РФ в Ново-Огарево выпущенного в Сообщения об установке в резиденции президента РФ в Ново-Огарево выпущенного в Пензе туннеля для дезинфекции увеличили интерес к этой продукции со стороны потенциальных покупателей, сообщила РИА Новости руководитель компании-производителя "Моторные технологии" Ольга Изранова.

Ранее пресс-служба правительства Пензенской области сообщила, что специальный туннель для дезинфекции, произведенный пензенской компанией, установили в рабочей резиденции президента России в Ново-Огарево. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что туннель для дезинфекции установлен не только там, но и в Кремле, дополнительные меры предосторожности из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 оправданны и объяснимы.

"У нас стабильное количество заказов было, но, наверное, количество запросов, да, больше стало. Но заказов мы можем делать все-таки ограниченное число… Спрос был, интерес был, не буду кривить душой", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, увеличилось ли число заказов после сообщения об установке пензенского туннеля в Ново-Огарево.

По ее словам, завод работает над увеличением производственной мощности по выпуску туннелей. "Работаем над этим, немного увеличили, не могу сказать, что сильно много - не в два раза, но чуть поменьше", - отметила она.

Изранова добавила, что с конца мая завод произвел около 70-80 туннелей из всей линейки в ассортименте, при этом основной объем заказов сделан из других регионов России.

"Есть на ближайшее время (заказы), в основном, это дилерские договоры, то есть посредники - компании, которые продают - выходят, у них достаточно большие партии, и мы начинаем сотрудничать с ними", - уточнила руководитель завода.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ранее заявлял, что компания "Моторные технологии", которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и в мае начала выпуск туннелей, при входе в которые человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором. Для этого устройства программное обеспечение, предусматривающее систему распознавания лиц и измерения температуры, разработали пензенские программисты.