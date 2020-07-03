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На пензенском заводе рассказали об интересе к туннелям для дезинфекции
Сообщения об установке в резиденции президента РФ в Ново-Огарево выпущенного в Пензе туннеля для дезинфекции увеличили интерес к этой продукции со стороны... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иван белозерцев
дмитрий песков
пенза
пензенская область
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Дезинфекционный туннель в резиденции президента
Стало известно, как защищают Путина в период коронавируса в Ново-Огарево, где последние месяцы он проводит почти все время. В резиденции президента установлен дезинфекционный туннель. При входе человек оказывается в "мелкодисперсном водном тумане", в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезинфицирующим раствором. Туннель разработала пензенская компания, которая и сообщила об установке спецсредства.
2020-07-03T08:35
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иван белозерцев, дмитрий песков, пенза, пензенская область, экономика

На пензенском заводе рассказали об интересе к туннелям для дезинфекции

08:35 03.07.2020
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САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сообщения об установке в резиденции президента РФ в Ново-Огарево выпущенного в Пензе туннеля для дезинфекции увеличили интерес к этой продукции со стороны потенциальных покупателей, сообщила РИА Новости руководитель компании-производителя "Моторные технологии" Ольга Изранова.
Ранее пресс-служба правительства Пензенской области сообщила, что специальный туннель для дезинфекции, произведенный пензенской компанией, установили в рабочей резиденции президента России в Ново-Огарево. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что туннель для дезинфекции установлен не только там, но и в Кремле, дополнительные меры предосторожности из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 оправданны и объяснимы.
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"У нас стабильное количество заказов было, но, наверное, количество запросов, да, больше стало. Но заказов мы можем делать все-таки ограниченное число… Спрос был, интерес был, не буду кривить душой", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, увеличилось ли число заказов после сообщения об установке пензенского туннеля в Ново-Огарево.
По ее словам, завод работает над увеличением производственной мощности по выпуску туннелей. "Работаем над этим, немного увеличили, не могу сказать, что сильно много - не в два раза, но чуть поменьше", - отметила она.
Изранова добавила, что с конца мая завод произвел около 70-80 туннелей из всей линейки в ассортименте, при этом основной объем заказов сделан из других регионов России.
"Есть на ближайшее время (заказы), в основном, это дилерские договоры, то есть посредники - компании, которые продают - выходят, у них достаточно большие партии, и мы начинаем сотрудничать с ними", - уточнила руководитель завода.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ранее заявлял, что компания "Моторные технологии", которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и в мае начала выпуск туннелей, при входе в которые человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором. Для этого устройства программное обеспечение, предусматривающее систему распознавания лиц и измерения температуры, разработали пензенские программисты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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