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Распространение нового коронавируса
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СМИ: Индонезия намерена создать свою вакцину против коронавируса
Индонезия работает над созданием собственной вакцины от коронавируса из-за обеспокоенности, что она может быть труднодоступна для развивающихся стран, сообщает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
индонезия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус covid-19, индонезия, в мире

СМИ: Индонезия намерена создать свою вакцину против коронавируса

08:33 03.07.2020
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© AP Photo / Achmad IbrahimМедицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
© AP Photo / Achmad Ibrahim
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Индонезия работает над созданием собственной вакцины от коронавируса из-за обеспокоенности, что она может быть труднодоступна для развивающихся стран, сообщает газета Jakarta Post.
"Производственные мощности и мощности биотехнологических компаний в мире, как мы знаем, ограничены, и глобальные каналы поставок также сталкиваются с проблемами", - приводит газета слова руководителя команды разработчиков при министерстве исследований и технологий Али Гуфрона Мукти.
Он отметил необходимость разработать собственную вакцину "в Индонезии и для Индонезии".
Планируется, что разработка индонезийской вакцины против коронавируса при оптимистичном раскладе будет закончена в начале 2021 года, а во второй половине года могут начаться ее испытания.
В четверг сообщалось, что рекордные 1624 случая заражения коронавирусом выявлены за сутки в Индонезии. Всего в стране заразились 59 394 человека, общее число погибших - 2987. Выздоровели в общей сложности 26 667 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндонезияВ мире
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