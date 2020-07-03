https://ria.ru/20200703/1573826449.html
СМИ: Индонезия намерена создать свою вакцину против коронавируса
Индонезия работает над созданием собственной вакцины от коронавируса из-за обеспокоенности, что она может быть труднодоступна для развивающихся стран, сообщает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:33
2020-07-03T08:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
индонезия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573142470_0:265:3072:1993_1400x0_80_0_0_93a0fd8cc21fc2da72b00deab2aeaafe.jpg
индонезия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573142470_0:265:3072:1993_1400x0_80_0_0_93a0fd8cc21fc2da72b00deab2aeaafe.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573142470_39:0:2770:2048_1400x0_80_0_0_e5a651347d9ecceb2845c8a0ae571e26.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573142470_300:0:2348:2048_1400x0_80_0_0_4d1d3a6aafb6acb99f4b1028b8ccd78b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, индонезия, в мире
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Индонезия
работает над созданием собственной вакцины от коронавируса из-за обеспокоенности, что она может быть труднодоступна для развивающихся стран, сообщает газета Jakarta Post
.
"Производственные мощности и мощности биотехнологических компаний в мире, как мы знаем, ограничены, и глобальные каналы поставок также сталкиваются с проблемами", - приводит газета слова руководителя команды разработчиков при министерстве исследований и технологий Али Гуфрона Мукти.
Он отметил необходимость разработать собственную вакцину "в Индонезии и для Индонезии".
Планируется, что разработка индонезийской вакцины против коронавируса при оптимистичном раскладе будет закончена в начале 2021 года, а во второй половине года могут начаться ее испытания.
В четверг сообщалось, что рекордные 1624 случая заражения коронавирусом выявлены за сутки в Индонезии. Всего в стране заразились 59 394 человека, общее число погибших - 2987. Выздоровели в общей сложности 26 667 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.