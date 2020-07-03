Додон заявил, что сделает все для досрочных парламентских выборов

По словам президента, идеально, чтобы досрочные парламентские выборы прошли вместе с президентскими выборами 1 ноября. КС Молдавии на следующей неделе должен решить, можно ли совмещать два избирательных процесса.

Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 36 депутатами, у демократов осталось 13 мандатов, то есть коалиция состоит из 49 депутатов, также в парламенте есть независимый депутат Александр Олейник, который поддерживает коалицию. В случае объединения оппозиции, в которую сейчас входит 51 депутат из 101, правительство может быть отправлено в отставку.