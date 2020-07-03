Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573826389.html
Додон заявил, что сделает все для досрочных парламентских выборов
Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что сделает все возможное, чтобы провести досрочные парламентские выборы, потому что он не видит другого выхода РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:31
игорь додон
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156293/62/1562936208_0:0:2967:1670_1400x0_80_0_0_e6c3106e1835fede4ea8d4e157ee8adb.jpg
https://ria.ru/20200619/1573164109.html
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156293/62/1562936208_0:0:2967:1670_1400x0_80_0_0_e6c3106e1835fede4ea8d4e157ee8adb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156293/62/1562936208_231:0:2908:2008_1400x0_80_0_0_e06891168b88c75fd5a8e4d06790f898.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156293/62/1562936208_565:0:2573:2008_1400x0_80_0_0_fbe85bdcc0029bb7d439eddb206916fa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь додон, молдавия, в мире

Додон заявил, что сделает все для досрочных парламентских выборов

08:31 03.07.2020
159
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что сделает все возможное, чтобы провести досрочные парламентские выборы, потому что он не видит другого выхода из политического кризиса.
"Я считаю, что подкуп депутатов – это позор, это издевательство над парламентом, над демократией, над мнением граждан. В этом парламенте есть уже 16-17 депутатов, которых купили, я считаю, что единственным решением сейчас будет проведение досрочных парламентских выборов. Я сделаю все возможное, чтобы в ближайшее время запустить все процедуры, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов", - заявил Додон в видеоэфире на его странице в Facebook.
По словам президента, идеально, чтобы досрочные парламентские выборы прошли вместе с президентскими выборами 1 ноября. КС Молдавии на следующей неделе должен решить, можно ли совмещать два избирательных процесса.
Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 36 депутатами, у демократов осталось 13 мандатов, то есть коалиция состоит из 49 депутатов, также в парламенте есть независимый депутат Александр Олейник, который поддерживает коалицию. В случае объединения оппозиции, в которую сейчас входит 51 депутат из 101, правительство может быть отправлено в отставку.
Президент Молдавии Игорь Додон
19 июня, 09:08
Додон предложил провести досрочные выборы депутатов осенью или весной
600002
Обсудить 0
Игорь ДодонМолдавияВ мире
Рекомендуем
Владимир Плахотнюк
Додон надеется, что Плахотнюка экстрадируют из США в ближайшие месяцы
Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт
Прокуратура Нью-Йорка хочет начать новое разбирательство против Манафорта
Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
СМИ: Индонезия намерена создать свою вакцину против коронавируса
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
На пензенском заводе рассказали об интересе к туннелям для дезинфекции
Район Дотомбори в Осаке
В Японии не будут вводить режим ЧС из-за коронавируса
Контейнерная зона в Узбекистане
В Узбекистане выявили 295 новых случаев заражения коронавирусом
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число заболевших COVID-19 в Индии за сутки выросло почти на 21 тысячу
Деловой район Пекина Гомао
В Китае назвали имя советника по нацбезопасности
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Новосибирской области выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом
Наводнение на западе Украины
На западе Украины остаются подтопленными 11 населенных пунктов
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Болтон заявил, что Трамп не хотел слышать доклады разведки о России
Врачи
Пензенский производитель рассказал о растворе в туннелях для дезинфекции
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
В ГИБДД по Кубани назвали наиболее проблемные участки на дорогах к морю
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
В России провели более 20,4 миллиона тестов на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:24Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
12:23Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ
12:22Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия
12:22Полиция Москвы отсудила восемь миллионов рублей у организаторов акций
12:21Песков назвал приоритет работы Путина
12:20Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
12:17Правительство продолжает работу над планом по восстановлению экономики
12:16Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1828
12:15Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
12:15В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности
12:15Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
12:13Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
12:12Число умерших пациентов с COVID-19 в Польше превысило 1,5 тысячи
12:07Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
12:07В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий
12:07Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
12:06Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе
12:06В Тульской области число жертв коронавируса достигло 118
12:04В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
12:03СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
Лента новостейМолния