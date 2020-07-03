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Додон заявил, что сделает все для досрочных парламентских выборов
Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что сделает все возможное, чтобы провести досрочные парламентские выборы, потому что он не видит другого выхода РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:31
2020-07-03T08:31
игорь додон
молдавия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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игорь додон, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости.
Президент Молдавии Игорь Додон
заявил в пятницу, что сделает все возможное, чтобы провести досрочные парламентские выборы, потому что он не видит другого выхода из политического кризиса.
"Я считаю, что подкуп депутатов – это позор, это издевательство над парламентом, над демократией, над мнением граждан. В этом парламенте есть уже 16-17 депутатов, которых купили, я считаю, что единственным решением сейчас будет проведение досрочных парламентских выборов. Я сделаю все возможное, чтобы в ближайшее время запустить все процедуры, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов", - заявил Додон в видеоэфире на его странице в Facebook
.
По словам президента, идеально, чтобы досрочные парламентские выборы прошли вместе с президентскими выборами 1 ноября. КС Молдавии на следующей неделе должен решить, можно ли совмещать два избирательных процесса.
Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 36 депутатами, у демократов осталось 13 мандатов, то есть коалиция состоит из 49 депутатов, также в парламенте есть независимый депутат Александр Олейник, который поддерживает коалицию. В случае объединения оппозиции, в которую сейчас входит 51 депутат из 101, правительство может быть отправлено в отставку.