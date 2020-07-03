Прокуратура Нью-Йорка хочет начать новое разбирательство против Манафорта

Судебный процесс над Манафортом не выявил "сговора с Россией"

Судебный процесс над Манафортом не выявил "сговора с Россией"

По данным агентства, прокуроры Манхэттена заявили, что судья придерживался "чрезвычайно широких взглядов" при вынесении решения по данному делу. Прокуроры подчеркивают, что их дело касалось других аспектов преступлений Манафорта.