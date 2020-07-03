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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573826217.html
В Японии не будут вводить режим ЧС из-за коронавируса
Власти Японии не намерены пока повторно вводить режим чрезвычайной ситуации, несмотря на рост случаев COVID - в Токио второй день подряд после двухмесячного... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ёсихидэ суга
япония
токио
в мире
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353
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коронавирус covid-19, ёсихидэ суга, япония, токио, в мире

В Японии не будут вводить режим ЧС из-за коронавируса

08:21 03.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаРайон Дотомбори в Осаке
Район Дотомбори в Осаке
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Район Дотомбори в Осаке. Архивное фото
ТОКИО, 3 июл - РИА Новости. Власти Японии не намерены пока повторно вводить режим чрезвычайной ситуации, несмотря на рост случаев COVID - в Токио второй день подряд после двухмесячного перерыва фиксируют более 100 случаев, заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
"Молодые люди составляют около 70% зараженных. Есть тенденция роста госпитализированных, но число тяжелых больных снижается. В этой ситуации и в свете распространения инфекции до сих пор мы не считаем, что положение требует скорейшего объявления чрезвычайной ситуации", - сказал Суга.
Сотрудник лаборатории
07:53Распространение нового коронавируса
В Токио выявили более 124 случая заражения коронавирусом
Он пояснил, что сейчас основным направлением является, "контролируя риски заражения, поэтапно повышать уровень общественной и экономической активности".
В пятницу в Токио было выявлено 124 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 107. До этого более 120 новых случаев было зарегистрировано два месяца назад - 2 мая, когда их число составило 154.
С учетом новых случаев в Токио насчитывается 6523 заболевших COVID-19, в стране – 19 802.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ёсихидэ СугаЯпонияТокиоВ мире
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