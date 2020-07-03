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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573826106.html
Число заболевших COVID-19 в Индии за сутки выросло почти на 21 тысячу
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 20,9 тысячи и составляет 625 544, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
индия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, воз, индия, в мире

Число заболевших COVID-19 в Индии за сутки выросло почти на 21 тысячу

08:18 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 20,9 тысячи и составляет 625 544, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По информации ведомства, лечение в стране проходят 227 439 человек, выздоровели 379 891 человек (20 032 за сутки), умерли 18 213 (379 за сутки).
В среду сообщалось о 604 641 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 19,1 тысячи), днем ранее - о 585 493 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 18,6 тысячи). Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших.
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 186 626 (6 328 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 98 392 заболевших (4 343 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлено 92 175 заболевших (2373 за сутки).
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Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗИндияВ мире
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