В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 1 июля украинские силовики не нарушали режим тишины.

"За 2 июля... зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по подконтрольному республике поселку Голубовское. В результате обстрела повреждены три жилых дома.