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В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:16
ситуация в днр и лнр
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донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

08:16 03.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 1 июля украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 2 июля... зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по подконтрольному республике поселку Голубовское. В результате обстрела повреждены три жилых дома.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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