В ГИБДД по Кубани назвали наиболее проблемные участки на дорогах к морю

КРАСНОДАР, 3 июл - РИА Новости. Наиболее загруженными на пути к побережью Черного и Азовского морей на Кубани являются участки трассы М-4 "Дон" от Горячего Ключа до Туапсе, а также дорога в сторону Крыма от Славянска-на-Кубани до посёлка Светлый путь Ленина, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Кубани.
По информации ведомства, после снятия карантина растет число машин в сторону Азово-Черноморского побережья. По данным на 1 июля, входящий поток авто превысил 38 тысяч в сутки.
Как пояснили в управлении, заторы на трассах региона летом связаны с тем, что нынешние двух- или трехполосные автодороги проектировались из расчета, что по ним будут проезжать 2-6 тысяч машин в сутки, однако фактически в разгар сезона на основных направлениях к Черному морю интенсивность движения достигает 40 - 50 тысяч авто в день. Ширина проезжей части свыше 40% дорог регионального значения и более 50% федеральных дорог не отвечает такой интенсивности движения.
"В режиме перегрузки, с возможным образованием заторовых ситуаций в летний сезон, функционируют участки дорог, ведущих в направлении городов Сочи, Новороссийска. В первую очередь это трехполосные участки автодороги М-4 "Дон" от города Горячий Ключ до посёлка Джубга, автодорога федерального значения А-147 "Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия" от поселка Джубга до Туапсе, а также в границах Лазаревского района города Сочи", - сообщили агентству в отделе пропаганды кубанского УГИБДД.
Кроме того, в управлении рассказали о наиболее сложных участках кратчайшего маршрута в направлении Крыма со стороны Ростовской области, включающего в себя сеть дорог регионального значения: по автодороге М-4 "Дон" через Кущевский район, станицы Ленинградскую, Каневскую, Тимашевск, Славянск-на-Кубани, Темрюк с выходом на автодорогу федерального значения А-290 "Новороссийск – Керчь".
"Наиболее сложные участки маршрута – это участок от города Славянск-на-Кубани до поселка Светлый путь Ленина, включая обход станицы Анастасиевской, а также зоны железнодорожных переездов в поселке Юровка, городе Тимашевске. В курортный сезон на этих участках наблюдался колонный тип движения со скоростью, не превышающей 20 километров в час", - добавили в ведомстве. Заторы связаны с тем, что дороги проходят через населенные пункты с высокой интенсивностью движения пешеходов и ДТП.
Ранее ведомство рекомендовало туристам пользоваться онлайн-навигаторами и планировать поездки, учитывая, что дороги в сторону побережья наиболее загружены по пятницам и воскресеньям. Из-за роста числа машин на дорогах Краснодарского края инспекция просит водителей быть предельно внимательными, не ездить в утомленном состоянии и соблюдать правила дорожного движения.