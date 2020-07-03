В ГИБДД по Кубани назвали наиболее проблемные участки на дорогах к морю

По информации ведомства, после снятия карантина растет число машин в сторону Азово-Черноморского побережья. По данным на 1 июля, входящий поток авто превысил 38 тысяч в сутки.

"Наиболее сложные участки маршрута – это участок от города Славянск-на-Кубани до поселка Светлый путь Ленина, включая обход станицы Анастасиевской, а также зоны железнодорожных переездов в поселке Юровка, городе Тимашевске. В курортный сезон на этих участках наблюдался колонный тип движения со скоростью, не превышающей 20 километров в час", - добавили в ведомстве. Заторы связаны с тем, что дороги проходят через населенные пункты с высокой интенсивностью движения пешеходов и ДТП.