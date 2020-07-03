Суд обязал стивидора в порту Ванино контролировать ПДК угольной пыли

ХАБАРОВСК, 3 июл - РИА Новости. Ванинский районный суд Ванинский районный суд Хабаровского края по иску прокурора обязал "Порт Ванино", который занимается перевалкой угля, проводить замеры предельно-допустимых концентраций (ПДК) угольной пыли в воздухе и включить в мониторинг несколько других веществ, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Отмечается, что основанием к обращению прокурора в суд послужили результаты проверки соблюдения стивидором законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при перевалке угля. Установлено, что "Порт Ванино" не в полном объеме осуществлял производственный контроль. Так, предприятием не проводились исследования атмосферного воздуха на содержание в нем пыли каменного угля и ряда вредных веществ от производственной деятельности.

"Суд возложил на АО "Порт Ванино" обязанность проводить в соответствии с планом-графиком производственного лабораторного контроля исследования атмосферного воздуха на содержание в нем пыли каменного угля по максимально разовым и среднесуточным предельно допустимым концентрациям, а также таких вредных веществ, как оксиды и диоксиды азота, серы по среднесуточным концентрациям в зоне влияния выбросов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что апелляционная инстанция решение суда первой инстанции оставила без изменения, а жалобу ответчика - без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу, его фактическое исполнение находится на контроле Ванинской транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что жители Ванино неоднократно жаловались на то, что угольная пыль из терминала доходит до населенного пункта и угрожает здоровью.