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Суд обязал стивидора в порту Ванино контролировать ПДК угольной пыли
Ванинский районный суд Хабаровского края по иску прокурора обязал "Порт Ванино", который занимается перевалкой угля, проводить замеры предельно-допустимых... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:12
дальний восток
ванино (порт)
хабаровский край
происшествия
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дальний восток, ванино (порт), хабаровский край, происшествия

Суд обязал стивидора в порту Ванино контролировать ПДК угольной пыли

08:12 03.07.2020
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© РИА Новости / Олег Галушко / Перейти в фотобанкПаром у причала в порту Ванино, Хабаровский край
Паром у причала в порту Ванино, Хабаровский край
© РИА Новости / Олег Галушко
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Паром у причала в порту Ванино, Хабаровский край . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 3 июл - РИА Новости. Ванинский районный суд Хабаровского края по иску прокурора обязал "Порт Ванино", который занимается перевалкой угля, проводить замеры предельно-допустимых концентраций (ПДК) угольной пыли в воздухе и включить в мониторинг несколько других веществ, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Отмечается, что основанием к обращению прокурора в суд послужили результаты проверки соблюдения стивидором законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при перевалке угля. Установлено, что "Порт Ванино" не в полном объеме осуществлял производственный контроль. Так, предприятием не проводились исследования атмосферного воздуха на содержание в нем пыли каменного угля и ряда вредных веществ от производственной деятельности.
Суда в хабаровском порту Ванино. Архивное фото
27 октября 2017, 10:50Экология
Росприроднадзор согласовал проект допустимых выбросов в порту Ванино
"Суд возложил на АО "Порт Ванино" обязанность проводить в соответствии с планом-графиком производственного лабораторного контроля исследования атмосферного воздуха на содержание в нем пыли каменного угля по максимально разовым и среднесуточным предельно допустимым концентрациям, а также таких вредных веществ, как оксиды и диоксиды азота, серы по среднесуточным концентрациям в зоне влияния выбросов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что апелляционная инстанция решение суда первой инстанции оставила без изменения, а жалобу ответчика - без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу, его фактическое исполнение находится на контроле Ванинской транспортной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что жители Ванино неоднократно жаловались на то, что угольная пыль из терминала доходит до населенного пункта и угрожает здоровью.
"Порт Ванино" - крупнейшая стивидорная компания на Дальнем Востоке. Порт обрабатывает уголь, цветные и черные металлы, лес, пиломатериалы, руду, контейнеры, автотехнику.
Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край)
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020011
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