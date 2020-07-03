Глава Омской области поблагодарил жителей за участие в голосовании

"В результате мы увидели высокую активность жителей региона. 64% омичей приняли участие в голосовании. Более высокой явки не было с 2008 года. Это говорит о том, что голосование, инициированное нашим президентом … было действительно важным и нужным для жителей нашей области …Подводя итоги, я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в голосовании. Всех, кто выразил свое мнение о будущем нашей страны. Принятые поправки определят ее развитие на десятилетия вперед. Заложенные в них нормы помогут нам сделать Россию еще более стабильной и сильной!" - заявил губернатор Бурков, слова которого приводятся в сообщении.