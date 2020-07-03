Глава Омской области поблагодарил жителей за участие в голосовании

ОМСК, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков подвел итог голосования в регионе по поправкам в конституцию и поблагодарил жителей за участие в голосовании, сообщили в облправительстве.
Ранее стало известно, что явка на голосование в Омской области составила 65%. Поддержали поправки 62,09% жителей (610 278 человек), против поправок высказались 36,66% избирателей (360 348 жителей региона) при общем числе избирателей в Омской области 1 516 986 человек.
"В результате мы увидели высокую активность жителей региона. 64% омичей приняли участие в голосовании. Более высокой явки не было с 2008 года. Это говорит о том, что голосование, инициированное нашим президентом … было действительно важным и нужным для жителей нашей области …Подводя итоги, я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в голосовании. Всех, кто выразил свое мнение о будущем нашей страны. Принятые поправки определят ее развитие на десятилетия вперед. Заложенные в них нормы помогут нам сделать Россию еще более стабильной и сильной!" - заявил губернатор Бурков, слова которого приводятся в сообщении.
Глава региона считает, что конституция, принятая в 1993 году, отвечала требованиям того времени, но за 27 лет многое изменилось.
"Потому и поправки, предложенные на голосование, были очень разнообразными. От установления минимального размера заработной платы не ниже прожиточного минимума до запрета на иностранное гражданство должностных лиц. От ежегодной индексации пенсий до сохранения семьи в традиционном ее понимании. От гарантированной государством адресной социальной поддержки до незыблемости территориальной целостности страны", - перечислил губернатор.