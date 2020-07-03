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В Китае назвали имя советника по нацбезопасности
Госсовет КНР назначил главу канцелярии центрального правительства Китая в Гонконге Ло Хуэйнина советником по вопросам национальной безопасности нового комитета... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:10
кэрри лэм
шэньси
гонконг
китай
в мире
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кэрри лэм, шэньси, гонконг, китай, в мире

В Китае назвали имя советника по нацбезопасности

08:10 03.07.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
ПЕКИН, 3 июл - РИА Новости. Госсовет КНР назначил главу канцелярии центрального правительства Китая в Гонконге Ло Хуэйнина советником по вопросам национальной безопасности нового комитета по обеспечению нацбезопасности.
Комитет был создан в соответствии с вступившим в силу 30 июня законом о нацбезопасности Гонконга.
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"В соответствии с положением "Закона об обеспечении национальной безопасности специального административного района Гонконг" Госсовет 3 июля постановил назначить Ло Хуэйнина советником по вопросам государственной безопасности комитета по обеспечению национальной безопасности", - говорится в сообщении, распространенном агентством Синьхуа.
Ло Хуэйнин родился в 1954 году, занимал должность главы парткома провинции Шэньси с июня 2016 года по ноябрь 2019 года, а январе 2020 года был назначен на должность главы канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге, который является самым высокопоставленным по рангу официальным чиновником центральных властей Китая в Гонконге.
Согласно 13 статье Закона об обеспечении нацбезопасности в Гонконге, председателем комитета является глава администрации специального административного района, сейчас это Кэрри Лэм, в число его членов входят министр финансов, министр юстиции, комиссар полиции, секретарь по вопросам безопасности.
Комитет имеет секретариат, который возглавляет генеральный секретарь. Кандидата на этот пост предлагает глава администрации Гонконга, а утверждает и назначает на должность центральное правительство Китая.
Комитет непосредственно будет отвечать за работу по поддержанию нацбезопасности, будет находиться под контролем центрального правительства и должен будет ему отчитываться.
Комитет будет анализировать ситуацию, планировать работу и формулировать политику в области обеспечения национальной безопасности Гонконга. Вместе с тем комитет должен будет координировать основную работу по поддержанию национальной безопасности в Гонконге, а также содействовать созданию и совершенствованию правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в Гонконге.
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