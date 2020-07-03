В Китае назвали имя советника по нацбезопасности

ПЕКИН, 3 июл - РИА Новости. Госсовет КНР назначил главу канцелярии центрального правительства Госсовет КНР назначил главу канцелярии центрального правительства Китая Гонконге Ло Хуэйнина советником по вопросам национальной безопасности нового комитета по обеспечению нацбезопасности.

Комитет был создан в соответствии с вступившим в силу 30 июня законом о нацбезопасности Гонконга.

"В соответствии с положением "Закона об обеспечении национальной безопасности специального административного района Гонконг" Госсовет 3 июля постановил назначить Ло Хуэйнина советником по вопросам государственной безопасности комитета по обеспечению национальной безопасности", - говорится в сообщении, распространенном агентством Синьхуа.

Ло Хуэйнин родился в 1954 году, занимал должность главы парткома провинции Шэньси с июня 2016 года по ноябрь 2019 года, а январе 2020 года был назначен на должность главы канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге, который является самым высокопоставленным по рангу официальным чиновником центральных властей Китая в Гонконге.

Согласно 13 статье Закона об обеспечении нацбезопасности в Гонконге, председателем комитета является глава администрации специального административного района, сейчас это Кэрри Лэм , в число его членов входят министр финансов, министр юстиции, комиссар полиции, секретарь по вопросам безопасности.

Комитет имеет секретариат, который возглавляет генеральный секретарь. Кандидата на этот пост предлагает глава администрации Гонконга, а утверждает и назначает на должность центральное правительство Китая.

Комитет непосредственно будет отвечать за работу по поддержанию нацбезопасности, будет находиться под контролем центрального правительства и должен будет ему отчитываться.