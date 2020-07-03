Пензенский производитель рассказал о растворе в туннелях для дезинфекции

САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Раствор анолита используется для выпускаемых в Пензе специальных туннелей для дезинфекции, один из которых установлен в резиденции президента РФ, сообщила РИА Новости руководитель компании-производителя "Моторные технологии" Ольга Изранова.

Ранее пресс-служба правительства Пензенской области сообщила, что специальный туннель для дезинфекции, произведенный пензенской компанией, установили в рабочей резиденции президента России в Ново-Огарево. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что туннель для дезинфекции установлен не только там, но и в Кремле, дополнительные меры предосторожности из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 оправданны и объяснимы. Ранее Изранова сообщила РИА Новости, что применяемый в туннелях раствор безопасен для здоровья человека и его одежды.

"То, что сейчас есть, это анолит, он есть разных производителей, также на сайте ( Роспотребнадзора ) есть зарегистрированные производители устройств для производства анолита, потому что он делается достаточно легко, и, соответственно, в качестве раствора, который бы работал (для дезинфекции), они ссылаются на инструкцию", - сказала собеседница агентства.

"Естественно, мы связались с производителями растворов, они нам дали четкие пояснения со словами, какой концентрации должен быть раствор, чтобы он был рабочий. У нас есть официальные письма от этих производителей, и эти производители внесены в список Роспотребнадзора, и в соответствии с их рекомендациями мы используем эти растворы на установках. Мы тут ничего не изобретаем", - подчеркнула она.

По ее словам, в официальных письмах производители анолита рекомендуют использовать его в туннелях, поскольку этот раствор идет как профилактическое средство для снижения вероятности заболевания коронавирусом. Изранова пояснила, что рекомендует покупателям туннелей использовать этот раствор, он имеет такой запах, "как пахнет хлоркой вода в бассейне".

"Мы сейчас активно работы ведем, пытаемся получить отзывы от вирусологов (об анолите)... Мы знаем, что проводились исследования по поводу работы (эффективности) и безопасности этого средства, в том числе некоторыми из наших заказчиков... Пока от них отзывы очень хорошие… Это растворы, которые снижают заболеваемость, они позволяют убить вирус на поверхности, на одежде, на слизистых, на открытых участках кожи", - добавила она.

В июле 2003 года на тот момент гендиректор Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники Минздрава России Борис Леонов и академик РАМН Анатолий Воробьев сообщили, что коллектив ВНИИМТ разработал уникальный портативный аппарат, с помощью которого можно получить раствор анолита, который позволяет эффективно бороться со многими смертельно опасными инфекциями. Действие аппарата основано на применении обычной питьевой воды, обычной соли и электрического разряда, при этом основными свойствами раствора являются "абсолютная безвредность для здоровья человека и окружающей среды".

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ранее заявлял, что компания "Моторные технологии" в условиях пандемии начала выпуск туннелей, при входе в которые человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором. Для этого устройства программное обеспечение, предусматривающее систему распознавания лиц и измерения температуры, разработали пензенские программисты.