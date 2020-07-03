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Распространение нового коронавируса
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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 102 пациента с коронавирусом
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 591 человек, у 102 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:05
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 102 пациента с коронавирусом

08:05 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 591 человек, у 102 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"В больнице 591 человек (в том числе 14 в реанимации), из них: 171 человек с подозрением на COVID/102 случая подтверждено лабораторно, из них: 10/10 детей, 10/10 беременных, рожениц и родильниц, 5/5 человек в хирургическом отделении, 2/2 пациента в реанимации (на ИВЛ - 1)", - написала она соцсети Facebook.
Краснова добавила, что в больницу поступили 75 человек, из них один - с коронавирусом. Выписаны 60 человек, из них восемь с выздоровлением по COVID.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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