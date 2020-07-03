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В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
кемеровская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кемеровская область, общество

В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса

08:01 03.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 3 июл - РИА Новости. В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 67 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 20 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 800 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1063 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
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По данным регионального Роспотребнадзора, 25 случаев - в Междуреченске, 11 – в Анжеро-Судженске, семь – в Белово, пять – в Яйском районе, по четыре – в Кемерово и Новокузнецке, по два – в Гурьевском и Промышленновском районах, по одному – в Беловском, Ижморском, Мариинском, Таштагольском, Топкинском, Тяжинском и Чебулинском районах.
По данным на пятницу, всего в Кузбассе выявлены 1873 случая заражения коронавирусом. Десять человек скончались, 800 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8071 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Кемеровская областьОбщество
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