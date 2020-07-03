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Команда из Пензы представит Россию на конкурсе "Мастер-оружейник"
Команда Пензенского артиллерийского инженерного института заняла первое место на всеармейских соревнованиях среди специалистов по ремонту... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:12
арми-2020
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
60
арми-2020, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), воздушно-десантные войска россии, безопасность

Команда из Пензы представит Россию на конкурсе "Мастер-оружейник"

08:00 03.07.2020 (обновлено: 10:12 03.07.2020)
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© Фото : пресс-служба ЦВО / Владимир БрикманВсеармейский конкурс в рамках Армейских международных игр-2020 среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "Мастер-оружейник" имени маршала артиллерии Николая Дмитриевича Яковлева
Всеармейский конкурс в рамках Армейских международных игр-2020 среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Мастер-оружейник имени маршала артиллерии Николая Дмитриевича Яковлева
© Фото : пресс-служба ЦВО / Владимир Брикман
САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Команда Пензенского артиллерийского инженерного института заняла первое место на всеармейских соревнованиях среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "Мастер-оружейник" и представит Россию на международном конкурсе, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
"Первое место заняла команда Пензенского артиллерийского инженерного института, она представит Россию на международном конкурсе "Мастер-оружейник". Отрадно, что в этом году у всех команд результаты лучше, чем в прошлом году", - цитирует пресс-служба главного судью соревнований, полковника Михаила Филатова.
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Отмечается, что занявшая первое место пензенская команда впервые за пять лет выиграла все этапы и по общему времени установила новый рекорд соревнований. Второе место заняла команда Центрального военного округа, замкнула тройку сильнейших команда Воздушно-десантных войск.
По данным пресс-службы, всеармейский конкурс в рамках Армейских международных игр-2020 среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "Мастер-оружейник" имени маршала артиллерии Николая Дмитриевича Яковлева проходил пять дней. За это время лучшим командам военных округов, ВДВ, Росгвардии и Пензенского АИИ предстояло эвакуировать с условного поля боя вышедшую из строя гаубицу и зенитную установку на 4 километра, преодолевая курган, брод и другие препятствия, оперативно починить и в конце произвести контрольный выстрел. Также были проведены этапы по починке реактивных систем залпового огня, автоматов, пулеметов, гранатометов и пистолетов. По итогам ремонта военнослужащие выполняли стрельбы из каждого оружия.
© Фото : пресс-служба ЦВО / Владимир БрикманКоманда Пензенского артиллерийского инженерного института
Команда Пензенского артиллерийского инженерного института
© Фото : пресс-служба ЦВО / Владимир Брикман
Команда Пензенского артиллерийского инженерного института
Подчеркивается, что у всех команд были взяты тесты на наличие вирусной инфекции. На полигоне "Константиновка", где проходил конкурс, и в местах проживания и питания военнослужащих, проводилась периодическая дезинфекция, участников три раза в день проверяли на наличие температуры. В связи с эпидемиологической обстановкой допуск зрителей на соревнования был ограничен.
Символика Армейских игр 2018
5 августа 2018, 12:28
Россияне выиграли конкурс АрМИ-2018 "Мастер-оружейник"
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АрМИ-2020Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Воздушно-десантные войска РоссииБезопасность
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