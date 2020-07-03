https://ria.ru/20200703/1573825649.html
В Москве в пятницу ожидают грозу и до 27 градусов тепла
Кратковременные ливни с грозами ожидаются в Москве в пятницу во второй половине дня, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:58
2020-07-03T07:58
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество