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В Москве в пятницу ожидают грозу и до 27 градусов тепла
Кратковременные ливни с грозами ожидаются в Москве в пятницу во второй половине дня, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
погода, москва, общество

В Москве в пятницу ожидают грозу и до 27 градусов тепла

07:58 03.07.2020
1582
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Кратковременные ливни с грозами ожидаются в Москве в пятницу во второй половине дня, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, во второй половине дня кратковременные ливни, грозы. Температура максимальная в столице 25-27, по области 23-28 градусов", - сказал Синенков.
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Синоптик отметил, что ожидается юго-западный ветер 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, что является нормой.
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