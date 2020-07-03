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Япония попросила выдать подозреваемых в причастности к побегу Гона
Токийская прокуратура обратилась к США с просьбой выдать ей двух подозреваемых по делу о побеге экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщило агентство... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:58
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353
60
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карлос гон, стамбул, япония, сша, в мире

Япония попросила выдать подозреваемых в причастности к побегу Гона

07:58 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКарлос Гон
Карлос Гон
© РИА Новости / Владимир Песня
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Карлос Гон. Архивное фото
ТОКИО, 3 июл - РИА Новости. Токийская прокуратура обратилась к США с просьбой выдать ей двух подозреваемых по делу о побеге экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщило агентство Киодо.
"Мы хотим выразить благодарность правоохранительным органам США за сотрудничество и надеемся на максимально возможное сотрудничество для скорейшего продвижения процедуры выдачи", - приводит агентство текст заявления прокуратуры.
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон
30 января, 09:28
В Японии выдали очередной ордер на арест экс-главы Nissan Карлоса Гона
Бывший "зеленый берет" США Майкл Тэйлор и его 27-летний сын Питер были задержаны в США по представлению прокуроров Японии по подозрению в причастности к организации побега Карлоса Гона. В настоящее время они находятся под охраной, но адвокаты требуют их выдачи под залог. В то же время прокуратура настаивает на том, что есть риск их побега. Суд рассматривает вопрос об их дальнейшей судьбе.
Карлос Гон с ноября 2018 года находился под арестом в Японии. Весной 2019 года его выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде. В самом конце прошлого года выяснилось, что ему удалось сбежать из Японии через Турцию на частном самолете, предположительно, в ящике для перевозки музыкального оборудования.
Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.
Однако 29 декабря 2019 года Гон покинул свой дом в Токио и на частном самолете вечером того же дня, предположительно, в ящике для музыкальных инструментов, вылетел из Японии. Далее после остановки в Стамбуле он приехал в Ливан. В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях. Японские следственные органы подозревают, что Гону помог сбежать бывший сотрудник спецназа США "зеленых беретов" Майкл Тэйлор и его сын. Называлось также имя Джорджа Зайека, сотрудничавшего с Тэйлором ранее.
Карлос Гон
13 января, 18:50
СМИ: Карлос Гон потребовал от Renault выплаты корпоративной пенсии
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Карлос ГонСтамбулЯпонияСШАВ мире
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