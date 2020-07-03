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Голосование по поправкам в Конституцию
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Первое июля стоит сделать праздничным днем, считает вице-спикер Госдумы
Первое июля, день общероссийского голосования по поправкам к конституции, в перспективе стоит сделать выходным, считает вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:55
голосование по поправкам в конституцию
россия
ольга епифанова
конституция рф
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, ольга епифанова, конституция рф, госдума рф, общество

Первое июля стоит сделать праздничным днем, считает вице-спикер Госдумы

07:55 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОльга Епифанова
Ольга Епифанова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Первое июля, день общероссийского голосования по поправкам к конституции, в перспективе стоит сделать выходным, считает вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия").
Голосование прошло в России с 25 июня по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
"Хорошо, что был специально объявлен выходной. Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании. А ведь когда-то День Конституции считался праздничным нерабочим днем. Эту традицию отменили около 15 лет назад", - сказала Епифанова РИА Новости.
По ее словам, "было бы очень неплохо продолжить ее в современной России и объявить 1 июля праздником – Днем Конституции".
День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. В течение 12 лет 12 декабря было выходным днем. С 1 января 2005 года, согласно принятым Госдумой поправкам в Трудовой кодекс (Федеральный закон от 29 декабря 2004 года), этот день стал рабочим. В июле 2005 года День Конституции России был причислен к памятным датам.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияОльга ЕпифановаКонституция РФГосдума РФОбщество
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