Первое июля стоит сделать праздничным днем, считает вице-спикер Госдумы

"Хорошо, что был специально объявлен выходной. Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании. А ведь когда-то День Конституции считался праздничным нерабочим днем. Эту традицию отменили около 15 лет назад", - сказала Епифанова РИА Новости.