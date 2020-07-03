Москва заняла первое место по качеству электронных услуг

"Москва заняла первое место среди субъектов Российской Федерации по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме за 2019 год. Исследование проводили в министерстве экономического развития Российской Федерации. Столица набрала 98,36 балла из 120 возможных. На втором месте — Московская область (91,9 балла), на третьем — Ростовская область (87,87 балла)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты оценили качество и удобство предоставления электронных услуг на портале mos.ru по нескольким критериям: возможность ознакомиться с полной и актуальной информацией о порядке получения услуг, быстро и легко подать заявление в электронной форме, получить информацию о статусе рассмотрения заявления, записаться на прием в предоставляющий услугу орган и другие.