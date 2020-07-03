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Москва заняла первое место по качеству электронных услуг
Москва заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития по качеству электронных услуг среди субъектов России за 2019 год, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:54
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), москва, общество

Москва заняла первое место по качеству электронных услуг

07:54 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗона доступа к единому порталу государственных услуг
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Москва заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития по качеству электронных услуг среди субъектов России за 2019 год, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Москва заняла первое место среди субъектов Российской Федерации по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме за 2019 год. Исследование проводили в министерстве экономического развития Российской Федерации. Столица набрала 98,36 балла из 120 возможных. На втором месте — Московская область (91,9 балла), на третьем — Ростовская область (87,87 балла)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эксперты оценили качество и удобство предоставления электронных услуг на портале mos.ru по нескольким критериям: возможность ознакомиться с полной и актуальной информацией о порядке получения услуг, быстро и легко подать заявление в электронной форме, получить информацию о статусе рассмотрения заявления, записаться на прием в предоставляющий услугу орган и другие.
"Современный город — это удобный город с продвинутой цифровой средой. Максимально удобными для людей должны быть в том числе госуслуги. Для этого мы переводим их в электронный вид и повышаем их качество. За все время городскими онлайн-услугами и сервисами воспользовались уже 1,6 миллиарда раз", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
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Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)МоскваОбщество
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