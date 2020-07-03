Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573825516.html
В Токио выявили более 124 случая заражения коронавирусом
В пятницу в Токио было выявлено 124 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил телеканал Asahi со ссылкой на источники в администрации. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
токио
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572176303_0:74:3018:1772_1400x0_80_0_0_acf4edb021d32a2eeecbb2a6126717ef.jpg
https://ria.ru/20200702/1573767666.html
токио
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572176303_0:74:3018:1772_1400x0_80_0_0_acf4edb021d32a2eeecbb2a6126717ef.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572176303_287:0:3018:2048_1400x0_80_0_0_859c20e2dede4f5c1a770225949640e1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572176303_818:0:2866:2048_1400x0_80_0_0_13f7abf29f94c6703e0a834b64ebe9d8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, токио, в мире

В Токио выявили более 124 случая заражения коронавирусом

07:53 03.07.2020 (обновлено: 07:58 03.07.2020)
209
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудник лаборатории. Архивное фото
ТОКИО, 3 июл - РИА Новости. В пятницу в Токио было выявлено 124 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил телеканал Asahi со ссылкой на источники в администрации.
Накануне было зафиксировано 107 случаев заражения. До этого более 120 новых случаев было зарегистрировано два месяца назад - 2 мая, когда их число составило 154.
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Вчера, 07:29Распространение нового коронавируса
В Японии центры для ПЦР-тестирования установят в трех аэропортах
В понедельник сообщалось о 107 заболевших. Из них 71 человек, или 66%, моложе 30 лет. Среди заболевших большинство – 29 человек – имеют отношение к ночным хост-клубам и сфере ночных развлечений, 11 заболевших выявлено в больницах и медицинских учреждениях. От членов семьи заразились 9 человек. Источник заражения еще у 45 человек выяснить не удалось.
С учетом новых случаев в Токио насчитывается 6523 заболевших COVID-19, в стране – 19 802.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТокиоВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии число жертв коронавируса превысило девять тысяч человек
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
В Южной Корее зафиксировали 63 случая COVID-19
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
Москва заняла первое место по качеству электронных услуг
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала во время конференции Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития
В Финляндии сомневаются в правдивости цитат Болтона о Трампе
Карлос Гон
Япония попросила выдать подозреваемых в причастности к побегу Гона
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В Бурятии за сутки выявили 37 случаев COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Магадане почти 50 человек заболели COVID-19 в интернате
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии выявили 506 новых случаев COVID-19
Ольга Епифанова
Первое июля стоит сделать праздничным днем, считает вице-спикер Госдумы
Врачи
Пензенский производитель рассказал о растворе в туннелях для дезинфекции
Танковый биатлон
В Подмосковье прошли гонки конкурса "Танковый биатлон" АрМИ-2020
Всеармейский конкурс в рамках Армейских международных игр-2020 среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Мастер-оружейник имени маршала артиллерии Николая Дмитриевича Яковлева
Команда из Пензы представит Россию на конкурсе "Мастер-оружейник"
Президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил рост числа случаев COVID-19 в США
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 102 пациента с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:22Полиция Москвы отсудила восемь миллионов рублей у организаторов акций
12:21Песков назвал приоритет работы Путина
12:20Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
12:17Правительство продолжает работу над планом по восстановлению экономики
12:16Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1828
12:15Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
12:15В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности
12:15Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
12:13Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
12:12Число умерших пациентов с COVID-19 в Польше превысило 1,5 тысячи
12:07Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
12:07В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий
12:07Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
12:06Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе
12:06В Тульской области число жертв коронавируса достигло 118
12:04В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
12:03СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
12:01Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США
12:01Памфилова заявила, что еще будет работать на избирательных кампаниях
11:58В ЛНР выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Лента новостейМолния