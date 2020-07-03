В Токио выявили более 124 случая заражения коронавирусом

Накануне было зафиксировано 107 случаев заражения. До этого более 120 новых случаев было зарегистрировано два месяца назад - 2 мая, когда их число составило 154.

В понедельник сообщалось о 107 заболевших. Из них 71 человек, или 66%, моложе 30 лет. Среди заболевших большинство – 29 человек – имеют отношение к ночным хост-клубам и сфере ночных развлечений, 11 заболевших выявлено в больницах и медицинских учреждениях. От членов семьи заразились 9 человек. Источник заражения еще у 45 человек выяснить не удалось.