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В Финляндии сомневаются в правдивости цитат Болтона о Трампе
Посол Финляндии в России Микко Хаутала, который с 1 сентября переедет в Вашингтон, сомневается в правдивости цитаты в мемуарах экс-советника Белого дома Джона... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:51
россия
джон болтон
дональд трамп
финляндия
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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россия, джон болтон, дональд трамп, финляндия, сша, в мире

В Финляндии сомневаются в правдивости цитат Болтона о Трампе

07:51 03.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала во время конференции "Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития"
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала во время конференции Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 июл - РИА Новости. Посол Финляндии в России Микко Хаутала, который с 1 сентября переедет в Вашингтон, сомневается в правдивости цитаты в мемуарах экс-советника Белого дома Джона Болтона о том, что американский президент Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью РФ.
Нынешний посол Финляндии в России Микко Хаутала назначен послом в США. В Москве он был в качестве главы миссии с 2016 года.
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
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"Да, я сам видел эту цитату Болтона - но не думаю, что это правда. Это ерунда. Во-первых, Трамп посетил Финляндию в первый раз, если я не ошибаюсь, в 1992 году. И я думаю, что тогда у него не осталось впечатления, что он посетил Россию. Три года назад, когда мы отмечали столетие нашей независимости, он также устно поздравил Финляндию и финнов с этим юбилеем в ясных и четких формулировках, которые позволяют сделать вывод, что он знает, о чем говорит. В конце концов, он принимает президента Ниинистё в Овальном кабинете - а российских губернаторов я там пока не видел. То есть я на 100% уверен, что он в курсе того, с кем встречается. И на основе нашего опыта ведения переговоров с президентом США никаких сомнений у нас не осталось", - отметил посол в интервью газете "Коммерсант", которое будет опубликовано в печатной версии газеты в пятницу.
Газета Helsingin Sanomat накануне саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки в 2018 году публиковала большой материал о первом визите миллиардера Трампа в Финляндию в 1992. Трамп приезжал в Финляндию в поисках верфи для строительства плавучего казино Trump's Atlantic City.
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В июне газета New York Times со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, которая на тот момент только готовилась к публикации, сообщила, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России.
В МИД Финляндии тогда отказались от комментариев, а пресс-секретарь финского президента Йоуни Мёлся заявил РИА Новости, что не может комментировать книгу, которую не читал, но заявил, что "Финляндия является независимым государством и будет оставаться таковым".
Позже Трамп обвинил своего экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона в том, что в своей книге он соединил "вранье и выдуманные истории", задача которых - выставить Трампа в плохом свете.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
22 июня, 06:48
Книга Болтона искажает правду о переговорах с КНДР, заявили в Сеуле
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РоссияДжон БолтонДональд ТрампФинляндияСШАВ мире
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