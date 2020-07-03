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Распространение нового коронавируса
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В Германии число жертв коронавируса превысило девять тысяч человек
Число жертв COVID-19 в Германии превысило 9 тысяч, за сутки скончались девять пациентов, заболели 446 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
германия
бавария
берлин (город)
в мире
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353
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, германия, бавария, берлин (город), в мире

В Германии число жертв коронавируса превысило девять тысяч человек

07:50 03.07.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число жертв COVID-19 в Германии превысило 9 тысяч, за сутки скончались девять пациентов, заболели 446 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости коронавирусом в стране.
Днем ранее сообщалось о 503 новых случаях и девяти летальных исходах.
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По информации института, всего в Германии с начала эпидемии было зафиксировано 195 674 случая заражения коронавирусом. Скончались в общей сложности 9 003 человека. Выздоровели приблизительно 181 тысяча человек.
Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 587), Северном Рейне-Вестфалии (43 660), и Баден-Вюртемберге (35 771). В Берлине выявлено 8 345 случаев COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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