В Подмосковье прошли гонки конкурса "Танковый биатлон" АрМИ-2020

"В Подмосковье на полигоне Алабино Западного военного округа состоялись первые индивидуальные гонки среди танковых экипажей всеармейского конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр-2020. Маршрут прохождения трассы оборудован естественными и искусственными препятствиями, брод длиной в 30 метров, косогор, противотанковый ров, колейный мост, эскарп, минное поле и другое, а также участками скоростного прохождения и обгона, проведения стрельб и пунктами управления судейской комиссии", - говорится в сообщении.