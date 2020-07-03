https://ria.ru/20200703/1573825414.html
В Подмосковье прошли гонки конкурса "Танковый биатлон" АрМИ-2020
Первые индивидуальные гонки среди танковых экипажей конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр-2020 (АрМИ-2020) состоялись в Подмосковье на... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:50
2020-07-03T07:50
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арми-2020, т-72б3, алабино, московская область (подмосковье), безопасность
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июл - РИА Новости.
Первые индивидуальные гонки среди танковых экипажей конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр-2020 (АрМИ-2020
) состоялись в Подмосковье
на полигоне Алабино
, сообщает Западный военный округ.
"В Подмосковье на полигоне Алабино Западного военного округа состоялись первые индивидуальные гонки среди танковых экипажей всеармейского конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр-2020. Маршрут прохождения трассы оборудован естественными и искусственными препятствиями, брод длиной в 30 метров, косогор, противотанковый ров, колейный мост, эскарп, минное поле и другое, а также участками скоростного прохождения и обгона, проведения стрельб и пунктами управления судейской комиссии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что танкисты поражали мишени штатным артиллерийским выстрелом, противотанковой управляемой ракетой, стрельбой из крупнокалиберного пулемета "Корд". Мишени находились на удалении от 900 до 2,2 метров и имитировали танк, вертолет, БМП и ручной противотанковый гранатомет.
"Во Всеармейских состязаниях "Танковый биатлон" принимает участие свыше 15 экипажей танков Т-72Б3
, ставших лучшими в Южном, Центральном, Западном и Восточном военных округах, Воздушно-десантных войсках, Казанском высшем командном танковом училище и Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище", - говорится в сообщении.
Победители всеармейского этапа представят команду Вооруженных Сил РФ на международном этапе "Танкового биатлона" в Алабино Московской области.