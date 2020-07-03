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В Бурятии за сутки выявили 37 случаев COVID-19
За сутки в Бурятии выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксирован 3071 случай, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, общество

В Бурятии за сутки выявили 37 случаев COVID-19

07:48 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. За сутки в Бурятии выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксирован 3071 случай, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 03.07.2020 зарегистрировано 3071 (+37) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1728", - говорится в сообщении.
В стационарах республики находится 469 человек, в том числе 19 детей. Состояние несовершеннолетних удовлетворительное. На амбулаторном лечении – 367 пациентов. С момента начала пандемии выздоровели 2212 человек, умерли 23 человека.
В реанимации 15 человек, в том числе на ИВЛ четыре человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияОбщество
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