https://ria.ru/20200703/1573825297.html
В Бурятии за сутки выявили 37 случаев COVID-19
За сутки в Бурятии выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксирован 3071 случай, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:48
2020-07-03T07:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика бурятия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_0:262:3072:1990_1400x0_80_0_0_03cc193900c058936a28d466a5c50227.jpg
https://ria.ru/20200703/1573825261.html
республика бурятия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_0:262:3072:1990_1400x0_80_0_0_03cc193900c058936a28d466a5c50227.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_9a4bf9d6ea3d86614a6b7aa8cca093b7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_267:0:2315:2048_1400x0_80_0_0_29c577437d310634d626e440735c0e8b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, общество