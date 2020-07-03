В Бурятии за сутки выявили 37 случаев COVID-19

"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 03.07.2020 зарегистрировано 3071 (+37) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1728", - говорится в сообщении.