Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573825233.html
В Киргизии выявили 506 новых случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 в Киргизии возросло на 506 за сутки, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/132735/48/1327354888_0:115:2201:1353_1400x0_80_0_0_7a475c681fd75d808ef66fa194cfe67b.jpg
https://ria.ru/20200703/1573823597.html
https://ria.ru/20200703/1573825119.html
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/132735/48/1327354888_0:115:2201:1353_1400x0_80_0_0_7a475c681fd75d808ef66fa194cfe67b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/132735/48/1327354888_122:0:2078:1467_1400x0_80_0_0_4e8bec1836609b929156281d2f70e957.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/132735/48/1327354888_366:0:1833:1467_1400x0_80_0_0_ad66ca76a58e5c701ee940907841653e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии выявили 506 новых случаев COVID-19

07:45 03.07.2020
534
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 3 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии возросло на 506 за сутки, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 3 июля 2020 года по республике зарегистрировано 506 новых случаев СOVID-19, 230 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
Мечеть в Маскате
05:18Распространение нового коронавируса
В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки скончались 10 человек с коронавирусом - пятеро мужчин и пятеро женщин. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 125 пациентов.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 73 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 994 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 6767. Умерли 76 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2655 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
07:43Распространение нового коронавируса
В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
000300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
В Южной Корее зафиксировали 63 случая COVID-19
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
Сотрудник лаборатории
В Токио выявили более 124 случая заражения коронавирусом
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии число жертв коронавируса превысило девять тысяч человек
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Магадане почти 50 человек заболели COVID-19 в интернате
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В Бурятии за сутки выявили 37 случаев COVID-19
Президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил рост числа случаев COVID-19 в США
Танковый биатлон
В Подмосковье прошли гонки конкурса "Танковый биатлон" АрМИ-2020
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
Производитель объяснил, как работают туннели для дезинфекции
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала во время конференции Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития
В Финляндии сомневаются в правдивости цитат Болтона о Трампе
Евгений Никулин
В США процесс над Никулиным готовы продолжить при шести присяжных
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
Москва заняла первое место по качеству электронных услуг
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число заболевших COVID-19 в Индии за сутки выросло почти на 21 тысячу
Карлос Гон
Япония попросила выдать подозреваемых в причастности к побегу Гона
Контейнерная зона в Узбекистане
В Узбекистане выявили 295 новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:21Песков назвал приоритет работы Путина
12:20Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
12:17Правительство продолжает работу над планом по восстановлению экономики
12:16Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1828
12:15Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
12:15В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности
12:15Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
12:13Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
12:12Число умерших пациентов с COVID-19 в Польше превысило 1,5 тысячи
12:07Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
12:07В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий
12:07Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
12:06Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе
12:06В Тульской области число жертв коронавируса достигло 118
12:04В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
12:03СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
12:01Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США
12:01Памфилова заявила, что еще будет работать на избирательных кампаниях
11:58В ЛНР выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
11:58Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений нацистов
Лента новостейМолния