В Киргизии выявили 506 новых случаев COVID-19

БИШКЕК, 3 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Число случаев COVID-19 в Киргизии возросло на 506 за сутки, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 3 июля 2020 года по республике зарегистрировано 506 новых случаев СOVID-19, 230 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки скончались 10 человек с коронавирусом - пятеро мужчин и пятеро женщин. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 125 пациентов.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 73 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 994 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 6767. Умерли 76 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2655 пациентов.